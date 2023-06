Cuatro veces crecimiento

SEÑOR DIRECTOR:

Dicen que el secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo y un buen final, y luego intentar que ambos estén lo más cerca posible. La reciente cuenta pública, no lo logró. Se planteó un equivocado dilema de principio a fin: resolver las prioridades sociales se condiciona a la aprobación de la reforma tributaria.

No es precisamente el dilema que ha enfrentado nuestro país en los últimos 30 años. Entre 1990 y 2019, el gasto público total aumentó 5,1 puntos del PIB. Sin embargo, según las 10 áreas de clasificación funcional del gasto, siete de ellas (salud y educación las más relevantes, seguido de seguridad, vivienda, entre otras), incrementaron el gasto en casi 9 puntos del PIB y las tres restantes disminuyeron 3,8 puntos del PIB. Podríamos decir que, en un período de 30 años, más del 40% del aumento de gasto permanente (en las 7 áreas sociales que crecieron), se financió con reasignación del gasto.

La eficiencia del gasto público, otro ausente para financiar prioridades sociales. A modo de ejemplo, en la última década, el sector salud se ha llevado cerca del 50% del aumento total del gasto público (1,8 puntos del PIB). ¿Habrán percibido los ciudadanos una mejora similar en la calidad del servicio? Bastaría revisar el lapidario informe de la Comisión de Productividad sobre la eficiencia hospitalaria y atención primaria de salud (APS). Con aproximadamente un 5% de eficiencia hospitalaria y en la APS, se financia al mayor gasto permanente de las listas de espera y per cápita de salud. ¿Se puede extender esta mejora en eficiencia del gasto a otras áreas del Estado? Sí. Es una tarea fácil, claro que no. Y el principal obstáculo es político no técnico.

Respecto de las dos nuevas prioridades anunciadas, la “deuda histórica” y la condonación del CAE, con un costo fiscal de seis puntos del PIB. Estos gastos son por una vez, y no es correcto afirmar que se requiere una reforma tributaria para financiarlos. Abordarlos antes o después de un eventual pacto fiscal, no quita que el anuncio haya sido inoportuno y fiscalmente irresponsable.

Cuatro veces “crecimiento” versus diez veces “reforma tributaria” en la cuenta pública, una anécdota, que lamentablemente coincide solo con las prioridades del gobierno.

Matías Acevedo

Economista