SEÑOR DIRECTOR

El presidente electo Gabriel Boric ha señalado las características de su gobierno: compromiso con reformas sustanciales, espíritu de diálogo y colaboración y avance paso a paso en un escenario nacional difícil. Visitando la Convención indicó que esperaba un amplio acuerdo para que la nueva Constitución no fuera “partidista”, confirmando que será respetuoso de su autonomía y contribuirá a facilitar su trabajo.

Hoy se multiplican las voces para que ejerza su liderazgo en favor de esos acuerdos y algunos incluso se adelantan en señalar que con la actual Constitución no podría realizarse el programa de gobierno. En pocas palabras, parecen priorizar a la Convención como el escenario político de los primeros meses de la administración entrante. Sería una jugada arriesgada, porque las fuerzas que la respaldan no tienen la mayoría de 2/3 en la Convención, y el éxito de sus deliberaciones depende o de los colectivos surgidos a la luz de la revuelta o de la derecha. Además, si se alcanzaran los 2/3 -como muchos esperamos-, no sabemos el contenido de esa nueva Constitución, donde es probable que pueda haber disposiciones que lleven a la crítica a distintos sectores por motivos diversos.

Hay que evitar que el plebiscito de salida se transforme en el resumidero de todos los descontentos.

Frente a este cúmulo de imponderables, parece razonable mantener una actitud de cuerdas separadas: una cosa es la Convención y otra diferente el gobierno, que estará desafiado desde el primer día por los acuciantes problemas de la ciudadanía, muy alejados de los debates constitucionales. Como dice el dicho popular: no hay que poner todos los huevos en el mismo canasto, ni empeñarse en atravesar una puerta sin la llave.

Obviamente que nos interesa el éxito de la Convención, y las fuerzas políticas que sustentan el gobierno deben hacer todo lo posible por lograrlo, pero su suerte se jugará en múltiples escenarios y dependerá de su capacidad para conducir el país y también la misma Convención.

José Antonio Viera-Gallo