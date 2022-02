Cuidemos la Convención

SEÑOR DIRECTOR

En los últimos días, el ex vicepresidente de la Convención ha compartido la decisión de que, con altísima probabilidad, la propiedad privada continuará siendo una norma constitucional. De la misma forma, otros actores han celebrado que, tras no pasar las votaciones de las comisiones, no se van a abolir los tres poderes del Estado. Aparentemente, por estas razones vergonzosamente básicas, el proceso ha sido un éxito y cualquier crítica que se le pueda realizar es y será considerada un intento de desprestigio por parte de adherentes del rechazo.

Lo más complicado de todo esto es, al parece, que dentro de la Convención no se han percatado de una de las muchas razones que habrían explicado el éxito del excandidato presidencial Jose Antonio Kast, obteniendo en segunda vuelta un número que más que duplica los votos que obtuvo el rechazo en el plebiscito; y a esto habría que sumarle los escaños conseguidos en las cámaras del Congreso.

Queda aún bastante trecho y, por lo tanto, es cierto que se han dado comentarios y campañas exageradas; sin embargo, si se quiere cuidar el proceso, es fundamental que la crítica e incluso algunos miedos honestos por parte de la ciudadanía sean acatados con más autocrítica y mejor recepción.

Vicente Abrigo