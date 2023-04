Datos del empleo público

SEÑOR DIRECTOR:

Conocer si hay crecimiento en el empleo del Estado es crucial para las decisiones de quienes tienen a su cargo la conducción del gobierno y es un insumo básico para quienes investigan en temas de modernización del aparato público.

El INE dispone de una encuesta mensual que toma el pulso al empleo del gobierno central y también al empleo asalariado total que incluye al sector descentralizado y, en particular, los municipios. El empleo público en el gobierno central no ha tenido cambios bajo la actual administración, pero sí, en forma inquietante, en el empleo global. En diciembre 2022-febrero 2023, se observa un aumento de 11%, es decir, 120 mil personas, respecto al promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, no se sabe dónde crece y cómo se financia.

Pese a que la Ley 21.306 del año 2020 instruyó al sector descentralizado informar anualmente a la Dipres sobre el empleo público, esta entidad señala que menos del 50% lo hace. Dipres añade que no está en sus planes hacer público estos datos. O sea, no solo se incumple la ley, sino que, además, es información reservada, lo cual contradice el objetivo de transparentar la gestión del Estado. Da como para pensar que en este ámbito la modernización tendrá que seguir esperando.

Carlos Williamson

Clapes UC