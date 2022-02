SEÑOR DIRECTOR

Recientemente se publicó el Índice de Libertad Económica del Heritage Foundation, que muestra un nuevo deterioro en el ranking de Chile, al caer desde el lugar 19 en el mundo al número 20.

En efecto, la caída en el ranking no es dramática, pero sí consistente: entre 2016 (lugar 7) y este año, nuestro país ha perdido 13 posiciones.

El problema, no obstante, no es de nuestro lugar en el ranking, sino de lo que ello implica. Existe una relación positiva y consistente en el tiempo entre el índice de libertad económica y la riqueza per cápita promedio de un país. Por tanto, perder libertad económica es equivalente a que los ciudadanos pierdan riqueza.

Un cálculo simple indica que de no haber realizado los cambios que llevaron a Chile a retroceder 13 puestos en el ranking, nuestro PIB per cápita PPP sería US$ 26.453, superior en 13,2% al PIB per cápita PPP efectivo alcanzado este año, de US$ 23.366. Es decir, no solo nuestro país habría crecido 2,01% cada uno de los últimos seis años, sino que, además, cada uno de nosotros seríamos, en promedio, US$ 3.100 más ricos.

Los importantes y consistentes cambios realizados a la política económica desde Bachelet II han deteriorado las bases de crecimiento y nuestras expectativas de ingresos de largo plazo; y los cambios anunciados por los convencionales que están escribiendo una posible nueva Constitución no harán más que acelerar dicho proceso de detrimento.

Si continuamos en la misma senda y seguimos creyendo que los cambios en las leyes, y no el trabajo y el empuje de los emprendedores y empresarios, son los que nos darán el pan de cada día, no haremos más que ir de mal en peor.

Michelle Labbé

Economista