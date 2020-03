SEÑOR DIRECTOR

Ante momentos críticos como el actual, es típico que para verificar la calidad de un grupo humano se exprese el “ahora verán de qué madera estamos hechos”. Bueno, ¿cómo estamos por casa?

Sin duda estamos en el medio del túnel, nos inquietan las noticias del mundo, nos afectan las del país, no vemos la salida, no tenemos certezas, reina la ansiedad, el temor, buscamos líderes, surgen algunos con agendas propias que no ayudan, y ante ello sugiero que nos inspiremos en nuestra historia tan generosa en ejemplos. Ante similares desafíos, nuestro país mostró unidad, solidaridad, responsabilidad, disciplina y resiliencia, y siempre surgieron líderes que nos guiaron.

Sugiero practicar la prudencia, postergar los legítimos intereses y apoyar a las autoridades, ya que la unidad es el único camino para salir de esto. A quienes quieran llevar agua a su molino, les garantizo que solo tendrán pérdidas y la ciudadanía se los cobrará.

Este momento requiere sumar esfuerzos y valorar el trabajo de civiles, militares y policías, empresarios y trabajadores unidos por una misma causa, ayudar al país.

Estoy seguro que esta será una instancia más en que demostraremos de qué madera somos los chilenos, y los más viejos lo debemos trasmitir a las nuevas generaciones. Mi experiencia en situaciones complejas me indica que -por duro que sea- mirar el vaso medio lleno ayuda para salir del túnel.

John Kennedy indicó, “no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”. Bueno, este es el momento para que cada uno de nosotros lo demuestre con hechos.

Eduardo Aldunate Herman