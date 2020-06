Debate por AFP

SEÑOR DIRECTOR

Ante la respuesta de Daniel Matamala y las precisiones a su columna; es este tipo de diálogo el que necesitamos para comprender y mejorar el sistema de pensiones.

Al leer su columna se podía entender que él asociaba los cambios de fondo con un problema de liquidez para las AFP y, en ese sentido, le repliqué que dichos cambios no tienen impacto en las administradoras.

Pero no se trata de atrincherarse en posiciones, las AFP tienen la obligación legal de invertir con su propio capital el equivalente al 1% del fondo. Esto no es una opinión que se pueda cambiar y afirmarse o negarse según la ocasión. Así mirado -y no como un tema de liquidez del administrador- es efectivo que todo aquello que impacta al fondo y a los afiliados, impacta patrimonialmente también a la AFP.

Dicho lo anterior, no se puede decir entonces, que las AFP nunca pierden cuando la rentabilidad de los ahorros es negativa, como se afirma y se repite livianamente, especialmente en redes sociales.

Llegar a estas verdades, y asumirlas como comunes, mejora el diálogo y hace más eficaz el debate.

Fernando Larraín

Gte. General Asociación de AFP