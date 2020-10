SEÑOR DIRECTOR

El peligrosísimo ejemplo dado por el encuentro (no fue debate) Trump-Biden, es algo que debe preocupar a todo el que crea en la democracia y no solo a los electores norteamericanos. No es solo que haya sido prácticamente imposible un verdadero debate de ideas y propuestas (¿Alguien recuerda alguna?), sino que el agresivo tono y descalificación, mayormente por parte del actual incumbente, desprestigia la deliberación misma y, con ello, a la propia democracia, dejando al elector común y corriente con la amarga sensación de que la política y los políticos no son algo que valga la pena seguir o de interesarse. Por supuesto, eso es exactamente lo que han predicado y esperado, desde siempre, los autoritarios de toda especie, incluyendo Donald Trump.

Tomás Vial Solar

Profesor Derecho Constitucional

Universidad Andrés Bello y UDP