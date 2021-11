SEÑOR DIRECTOR

En las últimas semanas he escuchado repetidamente este comentario: “el problema es que si gana Kast, no lo dejarán gobernar”. Me pregunto, ¿quiénes se arrojarían la facultad de impedir el normal ejercicio de un gobierno electo por la mayoría? Es momento de tomarse la democracia en serio y defenderla.

Alejandro Bascur Bruce

Periodista