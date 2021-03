Definiciones de la nueva presidenta del Senado

La llegada de la senadora Yasna Provoste (DC) a la presidencia de la Cámara Alta está revestida de una serie de simbolismos. Por de pronto, es la tercera mujer en ocupar la testera del Senado desde el retorno de la democracia, y su ascendencia indígena -como parte del pueblo diaguita- permite realzar la importancia de que los pueblos originarios tengan mayor presencia en cargos de representación política.

Pero probablemente la mayor carga estará puesta en el rol que le corresponderá jugar como una de las máximas autoridades del Estado, considerando que ha sido una de las figuras de la oposición que ha mostrado mayor frontalidad hacia el gobierno. Aun cuando el cargo lo desempeñará solo por un año, los meses venideros serán cruciales para el país, pues en dicho período tanto el Ejecutivo como el Congreso deberán consensuar una serie de proyectos de ley con el fin de ayudar a las familias y empresas a paliar los efectos de la pandemia, así como reactivar urgentemente la economía, entre otros desafíos.

En sus primeras definiciones, la presidenta del Senado ha reiterado sus fuertes críticas al actuar del gobierno, y ha señalado que desde su cargo contribuirá decididamente a la unidad de la oposición. Aun cuando cabría haber esperado señales más nítidas en favor de no seguir exacerbando la polarización que domina el actual ambiente político -tampoco constituye una buena señal que dejara entrever que la mesa del Senado podría favorecer una agenda que privilegie proyectos más afines a los intereses de la oposición-, sus palabras también contienen señales que no deberían desatenderse. En ese sentido, resulta significativo su llamado a que “en este Congreso queremos legislar, queremos dialogar, queremos solucionar los problemas del Chile real. No deseamos una disputa permanente e inconducente sobre atribuciones del Ejecutivo y del Congreso relativas a urgencias y proyectos”. En concordancia con ello, la nueva mesa tiene la inmejorable oportunidad de volver a reposicionar al Senado como la instancia en que por excelencia fue posible alcanzar grandes acuerdos en beneficio del país. La inminencia de un proceso constituyente no debe ser pretexto para renunciar a la búsqueda de estos entendimientos.

No menos relevante han resultado sus definiciones institucionales, al afirmar que en su calidad de presidenta del Senado procurará el respeto a la Constitución y las leyes vigentes, haciendo ver la importancia de la relegitimación de las instituciones. Dichas directrices resultan fundamentales y en la medida que se cumplan marcarían una nítida diferencia con su antecesora, quien declaró estar dispuesta a cometer “sacrilegios” en materia constitucional con el afán de aprobar ciertos proyectos de ley. Ha sido evidente cómo en el último tiempo se han erosionado gravemente las bases de nuestra institucionalidad, en buena medida por la acción irresponsable de parlamentarios -de todos los signos- mediante la presentación de mociones en diversos ámbitos cuya iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente de la República, lo que debe ser corregido. La propia presidenta del Senado deberá prontamente dar muestras de este compromiso, cuando llegue el momento de votar la propuesta del tercer retiro de fondos previsionales, materia que el Tribunal Constitucional ya zanjó como contraria a lo que establece la carta fundamental.