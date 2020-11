Del compromiso a la confianza

En el proceso constituyente actual, nos cuestionamos: ¿Serán de confiar los actores participantes? ¿Tendrán los incentivos correctos? ¿Se producirán intentos de aprovechamiento? Veamos cómo se manejan ante esas mismas preguntas los innovadores expertos.

Aunque a menudo se dice: “Sin confianza no hay compromiso”, los innovadores parten del lado opuesto. La confianza no les es necesaria para emprender, aunque suene contra intuitivo. No hacen falta tantos incentivos, árbitros, ni el leviatán, ni apelar a la moral o a ideologías piadosas. La clave pragmática son los pre-compromisos.

Estas restricciones autoimpuestas limitan nuestras decisiones futuras, pero nos permiten avanzar en escenarios impredecibles. Ulises se pre-compromete cuando se ata al mástil de su nave para oír a las sirenas sin exponerse a sucumbir a su letal llamado. El regulador controla a los bancos comerciales al forzarlos a pre-comprometerse con reservas proporcionadas a los riesgos que toman, bajo advertencia de severas sanciones, evitando tener que predecir sus estrategias.

Así actúan los innovadores. Ante la incertidumbre -en vez de paralizarse esperando que el otro muestre sus cartas- avanzan mientras van aprendiendo respecto de la disposición de sus contrapartes con mecanismos no predictivos. ¿Implica eso exponernos y hacernos vulnerables, en condiciones de riesgo e interdependencia? Sin duda. Pero no ciegamente, pues la clave está en no arriesgar más allá de la pérdida aceptable.

Este enfoque recoge las recomendaciones de Albert Hirschman que sugiere pre-comprometernos a darnos voz unos a otros en un diálogo continuo y crear nuevas opciones, en el proceso de desarrollar lealtad mutua. Si este compromiso con la acción genera confianza y ayuda a construir un “todo compartido” al innovar ¿por qué no usarlo en la co-creación de un mejor futuro para nuestro país?

-El autor es CEO Proteus Management & Governance y Profesor de ingeniería UC