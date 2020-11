Delitos y crisis social

SEÑOR DIRECTOR

Con sorpresa leímos el martes la nota en La Tercera titulada “Defensoría: 17% de los detenidos por delitos vinculados a crisis social quedó en prisión preventiva”.

El espíritu de la nota que se nos propuso planteaba realizar un seguimiento respecto del número de personas que fueran formalizadas y defendidas por nuestra institución durante la última quincena de octubre pasado. De esta manera, el período quedó acotado a una semana antes y una semana después del plebiscito del 25 de octubre de 2020, lo cual no se recoge en la nota, sino que más bien se induce a confusión al contrastar nuestras cifras con las de otras instituciones.

Es importante aclarar que no existe un tipo de delito “estallido social” y, por tanto, en los registros institucionales no figura dicha información. No explicarlo claramente puede llevar a una interpretación errónea de los datos, lo cual nos preocupa.

Lo que se publicó en el medio dice relación con un set de delitos que podrían asociarse al contexto de manifestaciones sociales, que pueden variar entre una institución y otra, pero que además no significa que el cien por ciento de ellos deba ser calificado como “estallido social”. Esa calificación, en definitiva, es parte del proceso penal que debe resolver caso a caso, de acuerdo a las circunstancias de los hechos.

Por lo anterior, nos parece importante aclarar que no es metodológicamente viable comparar las cifras entregadas por otras instituciones, si es que no existiera una total claridad de que se revisa el mismo set de delitos y período, lo cual no ocurre en la publicación.

En un tema de tanta relevancia para el país como el resguardo de los derechos de todas las personas, una institución técnica como la Defensoría Penal Pública entiende que, para cumplir a cabalidad la misión institucional que se nos confiere por ley, es fundamental también ser responsables en la información que se entrega a la comunidad.

Tomás Pascual

Jefe Unidad DDHH

Defensoría Penal Pública

N. de la R.:

Las cifras entregadas por la Defensoría no fueron comparadas con estadísticas de otra institución. Solo se consignó, de manera separada, las querellas que ha presentado el Ministerio del Interior. Asimismo, el artículo no señala que existen delitos de tipo “estallido social”, sino que menciona los delitos vinculados a la crisis social, separación que la propia Defensoría realizó.