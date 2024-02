Democracia defectuosa

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, The Economist dijo que Chile pasó de ser una democracia plena a una “defectuosa”.

Y con dolor creo que el veredicto es certero. La corrupción y la falta de amistad cívica nos tienen sumidos en una crisis sustancial a la que hasta ahora no hemos sido capaces de entregar respuestas concretas.

La corrupción de la que todos días tenemos noticias distintas, tanto a nivel de gobierno como de municipios y Parlamento, lo único que hace es horadar la confianza ciudadana e inclinarla hacia la tentación de un régimen populista y autoritario que promete frenar rápidamente ese tipo de prácticas.

No es lo único. La falta de consenso en grandes temas como la reforma a las pensiones, el mejor acceso a la salud o una educación pública que ofrezca reales oportunidades a las personas también pone en jaque al sistema democrático.

Si quienes participamos de la politica no logramos trabajar en un ambiente de mayor cordialidad cívica y honestidad, pensando más en la gente que en nuestros partidos, me temo que el desenlace no será positivo.

Eduardo Durán

Diputado