Democracia con guion, ciudadanía en pausa

Esta semana, desde los salones de La Moneda y el Congreso, se escucharon discursos vibrantes en defensa de la democracia, la institucionalidad y el multilateralismo. Se habló de justicia social, del valor del voto, de enfrentar la desinformación. Todo cierto. Pero al mismo tiempo, en la calle, en la encuesta, en la sobremesa, lo que crece no es la adhesión, sino el escepticismo. ¿Cuántas veces más se puede convocar a la épica sin reparar las grietas estructurales? ¿Cómo defender la democracia sin preguntarse por qué está dejando de ser creíble para tantos?

Porque si uno revisa las cifras, el contraste es brutal. Según la última encuesta CEP (junio 2025), solo un 11% de los chilenos confía en los partidos políticos, y menos del 20% en el Congreso. Incluso la figura presidencial, tradicional eje de cohesión institucional, no supera el 30% de aprobación sostenida. Y no es solo una fotografía del momento: es la evidencia de una fractura prolongada. Desde el estallido social en adelante, el vínculo político no se ha recompuesto. Ni la pandemia, ni los intentos constitucionales fallidos, ni las promesas de transformación lograron revertir el desgaste. La democracia existe, pero no se experimenta como fuerza transformadora.

Frente a este escenario, las instituciones han optado por reafirmar sus formas tradicionales: cumbres, foros, declaraciones solemnes. Se reafirma el valor de la democracia, pero no siempre se logra que ese gesto conecte con una ciudadanía que espera respuestas concretas. La reiteración de los rituales, sin vínculo ni renovación, pueden hacer que la democracia se sienta más como vitrina que como experiencia compartida.

Lo vemos también en el lenguaje. Mientras en los documentos oficiales se habla de “fortalecer la cohesión social”, en la calle crece la sensación de desconfianza. Mientras se denuncian las noticias falsas, no se responde con prontitud a las noticias ciertas. El ciudadano no se desilusiona porque desconozca el valor de la democracia, sino porque percibe que esta dejó de servirle para resolver lo urgente. La distancia no es ideológica, es vital.

Mientras los liderazgos políticos se visten de solemnidad para defender las instituciones, los ciudadanos cambian el canal. La épica democrática no conmueve cuando la experiencia cotidiana es desconfianza, burocracia, injusticias y desafección. Y es aquí donde la épica se vuelve disonante. Porque cuando las élites hablan de democracia con nostalgia o con grandilocuencia, sin hacerse cargo de su deterioro, solo profundizan la brecha. Se instala la idea de que los problemas no son del modelo, sino de quienes no lo comprenden. Así, se criminaliza el malestar en vez de interpretarlo. Se refuerza el discurso institucional, pero no se reconstituye el vínculo democrático.

Esto no significa relativizar la democracia, muy por el contrario. Significa asumir que está en riesgo precisamente porque no se la ha defendido bien. Defenderla no es solo recordarla; es actualizarla. Es preguntarse cómo se vuelve a hacer sentido en un tiempo en que los ciudadanos ya no votan por esperanza, sino por desahogo. En que los partidos dejaron de ser canales de representación para volverse estructuras famelicas. En que la política pareciera haber dejado de ser un proyecto común para volverse protocolo vacío.

¿Puede sobrevivir una democracia cuando el relato compartido es la desconfianza? ¿Puede construir futuro un país cuyos ciudadanos cada día creen menos en las reglas del juego, y en quienes las administran?

Las cuentas públicas y las cumbres simbólicas tienen valor, pero no son suficientes. La democracia no se fortalece solo con gestos institucionales, sino cuando logra responder a las preocupaciones vitales de las personas. Para eso,, se requieren esfuerzos concretos por reconstruir confianzas, habilitar espacios de diálogo efectivos y recuperar la capacidad de la política para resolver y no solo para representar.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.