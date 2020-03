Derecho a votar

SEÑOR DIRECTOR

Vivo en Taiwán, un hermoso país en Asia con gran historia democrática, afectado por la política One China. China lo reclama propio y Chile lo reconoce así. Los chilenos en Taiwán no contamos con embajada ni consulado y frente a cualquier situación consular o trámite debemos viajar fuera de Taiwán.

Pese a vivir lejos, quiero formar parte del plebiscito de abril. Cambié mi domicilio electoral y se me asignó la mesa de votación N°1 de Hong Kong. Compré mis pasajes y reservé mi hotel. Pero llegó el Covid-19.

El gobierno de Taiwán decretó la cancelación de todos los vuelos desde y hacia China, incluyendo a Hong Kong, como medida preventiva por la crisis internacional del Covid-19, que ya se puso en marcha y que se extiende hasta el 30 de abril.

Enfrento una imposibilidad sobreviniente, no hay forma de llegar a Hong Kong, y si la hubiera, atentaría contra mi salud.

Buscando resguardar el ejercicio de mi derecho constitucional, elevé un reclamo en Servel solicitando un nuevo lugar de votación. Sugerí Filipinas por cercanía y por ser un país de bajo riesgo. También llamé por teléfono el Servel y se me dijo que “no me preocupe, el voto es voluntario”. Un chiste, al igual que su breve respuesta al reclamo que hice, en el que se me excluirá finalmente del proceso constituyente.

Junto a los chilenos viviendo en Taiwán estamos de manos atadas; queremos cumplir con nuestro deber cívico, pero vemos nuestros derechos constitucionales coartados por vivir en el extranjero.





Paulina Machado