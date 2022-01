Derecho Internacional de los DD.HH. y nueva Constitución

SEÑOR DIRECTOR

Durante estos días hemos conocido opiniones de académicos sobre el valor que los tratados internacionales de derechos humanos podrían tener en la nueva Constitución. Es importante reforzar que efectivamente este es un tema relevante. Sin embargo, una discusión constitucional debería abarcar otros temas que tienen que ver, de manera amplia, en cómo logramos una Constitución que establezca una nueva relación entre el derecho nacional y el internacional.

La discusión no solo debe ser sobre el lugar de los tratados frente a la Constitución, sino también sobre su recepción y su invocación directa ante un tribunal chileno. Además, temas como la incorporación de otras manifestaciones normativas internacionales sobre derechos deben entrar a la discusión. Me refiero a las normas consuetudinarias, instrumentos internacionales no vinculantes pero recomendatorios, y las normas de ius cogens.

Mención aparte para el cumplimiento de las sentencias internacionales contra el Estado: Chile cuenta con 13 condenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, parece indispensable armonizar los derechos que se consagren como fundamentales con las obligaciones que ya existen para el Estado, especialmente en relación a grupos sometidos a especial vulnerabilidad. En directa relación con ello, tendría que estar en la discusión la posible incorporación de una regla o norma sobre interpretación, para lo cual hay modelos comparados que revisar y evaluar, como es la “interpretación conforme”.

La actual Constitución no se refiere a tales temas y ha sido la jurisprudencia la que ha generado soluciones en casos concretos, algunas bastante consensuadas a partir del artículo 5° inciso 2 del texto, pero no siempre resultando en una mayor protección en relación a lo que establece el Derecho Internacional.

Finalmente, sería deseable también que en estos temas se escuche no solo la opinión de académicos, sino también de académicas e investigadoras chilenas que venimos trabajando esta temática desde hace años, sea con miradas desde lo constitucional como desde lo internacional y, por cierto, no solo desde la Región Metropolitana. Ello podría aportar a una verdadera diversidad de opiniones.

Ximena Gauché Marchetti

Abogada Académica de la Universidad de Concepción