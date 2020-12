Desafíos migratorios

SEÑOR DIRECTOR

En su columna de ayer, Pía Mundaca, ex jefa de política migratoria en el gobierno de Michelle Bachelet, me cita y omite que en mis declaraciones valido explícitamente que los extranjeros que cometen delitos son una minoría, y plantea una asociación entre migración y delincuencia generalizada que no está contenida en ninguna parte de la entrevista.

Sobre el tema de fondo, es necesario establecer que ha sido la actual administración la que logró en 2018 que más de 200 mil extranjeros que estaban en nuestro país, de forma irregular, o sin permiso de trabajo, pudieran regularizar su situación migratoria y así facilitar el respeto a sus derechos. Con respecto al compromiso del gobierno con una migración segura, regular y responsable, se establecieron visados consulares de turismo, para que los extranjeros sinceraran las razones por las cuales venían al país y se evitaran abusos en materia laboral y de vivienda. A su vez, se digitalizó, automatizó y democratizó el proceso de prórrogas y definitivas, reduciendo la burocracia hacia un proceso digno que se hizo cargo de la realidad migratoria del país.

Sobre los desafíos futuros, la nueva legislación es clave. Se plantea una oportunidad de tener una Dirección Regional de Extranjería, de contar con procedimientos expeditos para expulsiones administrativas, de mejorar la coordinación con la sociedad civil, organizaciones, municipalidades y gobiernos regionales para trabajar en materia de inclusión e integración y tener una mirada integral sobre la migración. Por ello el desafío de la nueva política es que los extranjeros entiendan que si vienen a nuestro país deben hacerlo de forma regular, con visa y RUT, lo que facilita su integración y el respeto a sus derechos.

Álvaro Bellolio A.

Jefe Departamento de Extranjería y Migración