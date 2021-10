Despenalización del aborto

SEÑOR DIRECTOR

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto sin restricciones hasta las 14 semanas de gestación. El principal argumento esgrimido fue la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Efectivamente, las mujeres poseemos autonomía sobre nuestros cuerpos, pero eso no implica que esa autonomía se extienda sobre la vida del que está en nuestro vientre. Más allá de consideraciones morales o religiosas, existe una gran cantidad de evidencia científica que determina que la criatura que se encuentra en gestación es un ser humano, es decir, un individuo de nuestra misma especie desde el momento mismo de la concepción y, por ende, nadie puede atribuirse el “derecho” a ponerle término a su vida. Otros parlamentarios se escandalizaron señalando que el Estado no puede continuar con la persecución penal a las mujeres que abortan, aunque, según Gendarmería, en Chile no hay ninguna mujer privada de libertad por abortar.

Queda claro que cuando se planteó la discusión del aborto en tres causales solo se pretendía empezar la carrera por legalizar el aborto sin condiciones. Valoramos el voto de quienes, valientemente, se han comprometido con la defensa de la vida sin discriminar, como sí lo hace este proyecto, estableciendo categorías diferenciadas de personas: aquellos que merecen vivir y aquellos que no.

Bárbara Bayolo M.

Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán