Deuda y responsabilidad fiscal

SEÑOR DIRECTOR:

Republicanos presentó una enmienda al proyecto de nueva Constitución para limitar la emisión de deuda pública. Frecuentemente se usa la metáfora de las finanzas del hogar para decir que el Estado no puede gastar más de lo que tiene ni comprometer a las generaciones futuras.

En su reciente libro In defense of public debt, Barry Eichengreen (U. de California) plantea lo contrario: la deuda pública ha sido fundamental en el camino al desarrollo de los países más avanzados. Si bien un Estado que se sobreendeuda es irresponsable, también lo es uno que no hace las inversiones necesarias para el desarrollo del país. Usando la metáfora anterior, y como bien saben los hogares chilenos, en un contexto de menores ingresos (menor crecimiento), contraer deuda responsablemente para invertir en educación, salud, desarrollo tecnológico o infraestructura -por ejemplo, para adaptarse a los efectos que el cambio climático está teniendo en nuestras ciudades- implica justamente apostar por las generaciones futuras.

La evidencia empírica más reciente indica que la deuda no tiene efecto discernible sobre el crecimiento, pero restringirla sí lo tiene, y muy importante, sobre la inversión pública. En este escenario, lo realmente irresponsable es atar de manos a los gobiernos futuros y condenar a las nuevas generaciones.

Aldo Madariaga

Académico UDP y COES