SEÑOR DIRECTOR

Francisco Cabezón escribe una carta para “corregir” supuestas “imprecisiones” de la columna “Deudas”. Lamentablemente, es su carta la que incurre en errores que debo rectificar.

El señor Cabezón me atribuye decir que la tercera edad es un grupo más endeudado. La columna no señala eso; en cambio, dice que “entre los grupos con mayor morosidad” están los adultos mayores. Evidentemente, deuda no es sinónimo de mora.

También me atribuye una supuesta confusión al usar los datos del porcentaje del PIB para la deuda del Estado, y porcentaje de los ingresos para la deuda de las familias. No hay tal confusión: simplemente uso los datos oficiales que entregan en sus informes entidades como el Banco Central.

Finalmente, el señor Cabezón descarta que el endeudamiento se relacione con la “necesidad de sobrevivencia” de las personas. Lo invito a que, cuando la situación sanitaria lo permita, concurra a un supermercado o a una farmacia y que le explique ese punto de vista a los adultos mayores, trabajadores y desempleados que compran allí a crédito sus alimentos o medicamentos. Le aseguro que tendrá una interesante conversación, que enriquecerá su comprensión de la realidad cotidiana que enfrentan muchas familias en Chile.

Daniel Matamala

Periodista CNN Chile