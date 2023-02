SEÑOR DIRECTOR:

El 27 de febrero se conmemora el día mundial del trasplante de órganos y tejidos. ¿Qué podemos hacer como miembros de la sociedad civil? En primer lugar: informarnos. En Chile, desde el año 2013 todas las personas mayores de 18 años son donantes, a menos que manifiesten la voluntad de no serlo otorgando un formulario ante un Notario Público. Esta declaración será enviada al Registro Civil, la cual pasará a formar parte del Registro de No Donantes. Es posible verificar en la página del Registro Civil si una persona está o no inscrita en ese registro con su RUT.

En segundo lugar: hablar con nuestras familias y amigos sobre la decisión que hemos tomado (con un consentimiento informado). ¿Y por qué? La ley establece que en el caso de que exista un potencial donante (y que este no se encuentre en el registro de no donantes), el médico a cargo sólo deberá informar a la familia el procedimiento que se llevará a cabo, no siendo necesario su consentimiento para su ejecución. Esta modificación legal fue pensada como una forma de prescindir de la opinión de la familia y así respetar la voluntad del potencial donante.

Sólo en el caso de que el potencial donante se encuentre en el Registro de No Donantes o cuando existan documentos contradictorios respecto de su calidad de no donante, el médico deberá preguntar a la familia.

A lo que el legislador y las políticas públicas deberían apostar es siempre incluir a las familias, y que todos los chilenos aprendiéramos sobre la importancia de la donación de órganos desde muy pequeños, y que, además, este sea un tema que se converse con naturalidad en nuestras familias.

Así, la decisión ya estaría tomada de antemano, informadamente por aquellas personas, que, a pesar de su dolor, verán una luz en su penumbra, sin que sea necesario realizar mayores explicaciones.

Natalia Serón

Directora ej. Fundación Cambiemos La Historia