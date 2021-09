Diesel: el gran ausente

SEÑOR DIRECTOR

El Presidente inició la tramitación de la “ley corta de pensiones”. El propósito de ampliar la cobertura del Pilar Solidario seguramente genere un amplio consenso. Del mismo modo, la propuesta de que el financiamiento provenga de la eliminación de exenciones consideradas injustas, o portadoras de otras características negativas, también concitará apoyo.

Sin embargo, lo que no es defendible es por qué no se incluyó la eliminación del beneficio de poder descontar el impuesto al diésel como crédito fiscal IVA al que acceden empresas de transporte de carga y exportadoras. Tampoco es justificable la no incorporación del impuesto al diésel en la base del IVA.

Esos tres beneficios fueron analizados por la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad. La propuesta de eliminación del beneficio que favorece tanto a las empresas transportistas como a las industriales exportadoras recibió apoyo unánime. La inclusión del impuesto al diésel en la base del IVA recibió un voto en contra, una abstención y 16 a favor.

Además de enfrentar un profundo malestar asociado a las pensiones, Chile atraviesa una profunda emergencia climática. El país cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por ONU y muestra uno de los más altos puntajes en el índice de riesgos. El gobierno tiene la oportunidad de atender dos problemas complejos con un mismo proyecto: puede mejorar las prestaciones del pilar solidario, ampliar su cobertura y contribuir a la reducción de las externalidades negativas del uso del diésel. Esperemos que esta potencialidad se aborde a la hora de las indicaciones.

Andrea Bentancor

Profesora asistente FEN Universidad de Talca, Campus Santiago