Diversidad en directorios

SEÑOR DIRECTOR

El “Reporte de Indicadores de Género de Empresas en Chile” elaborado por el Ministerio de la Mujer y la EG en colaboración con la Fundación ChileMujeres muestra que el 52% de las empresas que reportan a la CMF tiene cero mujeres en sus directorios.

Quisiéramos continuar aportando con algunas ideas para mantener viva una discusión necesaria.

Primero, no son las habilidades blandas el gran valor que las mujeres pueden aportar, sino la mirada distinta que, incluso ante igual formación académica y competencias profesionales, contribuye con una nueva aproximación al futuro de la empresa.

Segundo, no es solo una mujer más. Según la consultora norteamericana The Female Quotient, el cambio cultural y la transformación en la manera en que opera un negocio, solo se aprecian cuando se cumple la regla del 30% como porcentaje mínimo de mujeres dentro de una mesa directiva. En la misma línea, un estudio realizado entre 317 firmas noruegas sugiere una directa relación entre la masa crítica de mujeres en sus directorios, con el nivel de innovación: más mujeres, mayor innovación.

Tercero, no todo es números. La afirmación de que hay pocas mujeres con la formación y la trayectoria profesional tradicionalmente demandadas para ocupar un asiento en el directorio se basa correctamente en la realidad de que no fuimos incentivadas a estudiar carreras matemáticas ni científicas, logrando recién en los últimos años avances en este sentido. No obstante, el juicio es equivocado: lo que se necesita no es más de lo mismo. Necesaria es también la visión humanista para interpretar el contexto social, las comunidades, los colaboradores, los clientes y consumidores, la política y la sociedad; instancias que impactan de manera determinante en el éxito de un negocio y en la apreciación que la ciudadanía tiene de éste, en el corto y en el largo plazo.

Esforzarse por entender las razones del cambio y sus beneficios, es una manera de evolucionar virtuosamente hacia las empresas del futuro.

Francisca Jünemann

Presidenta Fundación ChileMujeres

Josefa Monge

Presidenta Ejecutiva Sistema B

Consuelo Vial

Directora G100

Carmen Luz Assadi

Cofundadora Un Nuevo Equilibrio