Diversidad para crear mejores negocios

SEÑOR DIRECTOR

Durante esta semana se ha discutido la propuesta de un candidato presidencial sobre incorporar trabajadores en los directorios de las empresas, generando debate sobre la propiedad de las mismas y la búsqueda de espacios igualitarios en planas ejecutivas. Un debate que, a mi juicio, es útil y atingente a la era digital en que estamos inmersos, en tanto se haga sin estancarse en lo político e ideológico y avance hacia reflexiones contundentes respecto a cómo las empresas harán frente a la cada vez más necesaria conexión con la ciudadanía.

Por supuesto que el fin de una empresa es velar por su negocio con los servicios que brinda y con decisiones que pueden no necesariamente representar a sus colaboradores internos. Sin embargo, desde hace años se discute sobre el fin y la dirección de sus proyectos a futuro, ya sea con parámetros de impacto positivo –social, económico y medioambiental, como velan por ejemplo las Empresas B– o de erradicación de la pobreza, de protección del planeta o de sus comunidades vulnerables.

Me parece interesante evaluar puntos de vista como éste, que permiten abrir espacios sobre cómo las empresarias y empresarios nos haremos cargo de incorporar en las mesas directivas la necesaria diversidad. En tiempos donde impera erradicar males como la desigualdad, la discriminación, los sesgos de género, entre otros, estos debates son relevantes al hablar sobre la necesidad de volver diversos espacios que no lo eran.

¿No es positivo tener amplitud de miradas sobre lo que necesita el mercado? Esto me recuerda a Elon Musk, quien dice que las cosas no se hacen con caminos distintos para que no sean iguales, sino se hacen con caminos distintos para que sean mejores. Una actitud que sirve no solo para las empresas, sino para la vida misma.

Alejandra Mustakis

Empresaria