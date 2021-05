División de las aguas en la izquierda chilena

La vorágine de acontecimientos que ocurrieron esta semana con la inscripción de candidaturas de la izquierda extrema y la centroizquierda agrupada en Unidad Constituyente (UC) para las primarias presidenciales permitió una mejor apreciación de cómo se va configurando el nuevo mapa político del país, especialmente en lo que toca a las posibilidades de conformación de alianzas electorales en un escenario ahora fuertemente dominado por el Partido Comunista y el Frente Amplio.

El balance al interior de la UC deja a Paula Narváez (PS) como la figura más fortalecida, luego de que el abanderado del PPD abdicara en favor de ella, algo que probablemente responde a una señal de frío realismo, ante el muy desfavorable desempeño que dicha colectividad obtuvo en las elecciones del fin de semana, y al hecho de sus nulas posibilidades electorales. En favor de Narváez también declinó su postulación Pablo Vidal de Nuevo Trato. La Democracia Cristiana, por su parte -el partido que resultó más derrotado en la elección de convencionales- ahora se debate si continúa con la candidata que ya habían elegido sus bases -la senadora Ximena Rincón- o si opta por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien ha experimentado una inesperada popularidad en las últimas semanas. Su problema no solo pasa por decantar un nombre, sino si seguirá por un camino propio -tal como en las presidenciales de 2017, con pobres resultados- o si en cambio buscará alianzas con alguna de las fuerzas de UC.

Una escena muy distinta es la que se vivió en el lado de la izquierda extrema, donde el Partido Comunista (PC) inscribió finalmente al alcalde Daniel Jadue para las primarias, mientras que el Frente Amplio (FA) hizo lo propio con el diputado Gabriel Boric. Ambas fuerzas venían potenciadas luego del buen rendimiento que obtuvieron en la elección de constituyentes -donde conformaron una sola lista-, así como por el importante número de alcaldías que lograron conquistar.

No cabe duda de que el PC/FA constituye ahora la principal fuerza dentro de la izquierda, y por tanto está en mejor posición para fijar los términos de una alianza electoral con los partidos de centroizquierda. La posibilidad de que se hubiese conformado un solo gran polo de izquierda en la primaria estuvo muy cerca, pero el veto que estas fuerzas impusieron al PPD y a ex fuerzas del FA llevaron a que el PS declinara de plano integrar una primaria unitaria, lo que desató fuertes recriminaciones cruzadas cuyas implicancias todavía no terminan de decantar. Visto el episodio desde una perspectiva puramente táctica, cuesta asimilar que producto de la impericia o las visiones maximalistas, la izquierda haya desaprovechado este momento único a su favor y terminara dividiéndose de cara a las elecciones de noviembre. Quien probablemente resumió mejor las implicancias de aquello fue la presidenta de Revolución Democrática, al asegurar que producto de este paso en falso se perdió la oportunidad de haber terminado con la ex Concertación.

A partir de estos azarosos hechos lo cierto es que se terminó configurando un nuevo mapa en la izquierda chilena, con los sectores extremos del PC/FA por una parte -aquí también cabría considerar al vasto número de independientes que surgió a partir de la Lista del Pueblo, que no forman parte de dicho bloque- y los restos de una centroizquierda que necesariamente deberá ahora reconstruirse si pretende seguir incidiendo en el quehacer político.

El PS queda indiscutiblemente como el partido eje de este bloque, si bien su bochornoso actuar en las negociaciones para las primarias -donde inicialmente desecha pactar con la DC, y tras el fracaso con el PC intenta volver con la falange, pero sin éxito- ponen en entredicho su capacidad de liderazgo efectivo en la etapa que se abre. El mundo de la ex Concertación/Nueva Mayoría tiene ahora la tarea de buscar su propio perfilamiento, y dar pruebas al electorado de que sí es capaz de asegurar gobernabilidad -la abanderada del PS puso en duda de que el PC/FA pueda dar garantías de ello- y configurar un ideario a partir de sus propias convicciones, buscando un distintivo de los sectores más extremos. Si ello devendrá en algo positivo para el país está aún por verse, pero ya se ha dado el primer paso.

A partir de estos acontecimientos se abre también la chance de que se reconstituya el tradicional eje PS-DC, que si bien en las pasadas décadas fue garante de estabilidad, ahora ambas colectividades tendrán el desafío de demostrar si siguen en condiciones de ofrecer este sello, lo que por ahora continúa como una interrogante.