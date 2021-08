“Dominga Siete”

SEÑOR DIRECTOR:

En su columna de ayer, el periodista Daniel Matamala, con cierto aire de superioridad, caricaturizó el proyecto minero de Dominga, ignorando y omitiendo antecedentes relevantes, que finalmente desinforma.

Pese a que el columnista lo duda, efectivamente existe una inmensa mayoría de vecinos que ven con gran esperanza la materialización del proyecto, el que se ha ganado nuestra confianza mediante el diálogo franco y sincero. Nos han tratado con respeto y hemos, en conjunto, ideado mecanismos para que una parte importante de los beneficios queden en La Higuera, no como ocurre con otras actividades económicas a causa del centralismo.

En lo que también se equivoca es en señalar que el apoyo al proyecto es a costa de sacrificar el patrimonio natural, argumento no solo falaz sino que ofensivo. Nosotros creemos en las instituciones y si ellas lo avalan desde un punto de vista medioambiental, debemos apoyarlo. Además, omite que la justicia no sólo ordenó repetir la votación, sino que también afirmó que ésta debía hacerse “esta vez ajustada a derecho” y, lo más relevante, que el proyecto cumplía ambientalmente. A su vez olvidó que el mismo tribunal ordenó a la Comisión Regional que votara y que quienes interpusieron recursos judiciales no solicitaron la suspensión del procedimiento. Omite además que en el gobierno anterior se aprobó el puerto Cruz Grande, que está más cerca de la zona de las reservas, pero respecto del cual nadie dijo nada respecto a “la destrucción” de las mismas.

En momentos en que las comunidades locales pedimos respeto, el periodista debiera saber que La Higuera es una comuna de tradición minera, es parte de nuestra cultura, de hecho mi madre nació en un campamento minero llamado El Tofo. Por tanto, apoyamos que ésta siga existiendo, de acuerdo a mayores estándares. En cambio, el referido columnista pareciera preferir que ésta se extinguiera. Nosotros creemos, que la minería puede ser sostenible y sustentable y que debemos apoyar iniciativas que cumplan con dicho paradigma.

Yerko Galleguillos

Alcalde de La Higuera