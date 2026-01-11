Domingo 11 de enero: Lo que hay que saber

(Foto de ARCHIVO) Jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/1/2026

La semana que se cierra estuvo -sin duda- marcada por el golpe que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó al régimen chavista de Venezuela al capturar a su líder, Nicolás Maduro, la noche del sábado pasado. Las imágenes del expresidente junto con su mujer, Cilia Flores, esposados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York dieron vuelta al mundo y marcaron el inicio de una nueva administración en Caracas: el lunes, juró como presidenta Delcy Rodríguez, quien hasta entonces oficiaba como segunda a bordo del régimen de Maduro. Aunque continuó condenando la “extracción” de Maduro, Rodríguez dio señales de un golpe de timón en estos días., al invitar a EE.UU. a trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”. El jueves, en tanto, liberaron a más de una decena de presos políticos que se encontraban encarcelados, aún cuando el régimen había negado su existencia. Pero no es claro cómo navegará en un país dividido entre quienes siguen apoyando a Maduro y demandando acciones decididas para que regrese, y quienes defienden un cambio radical en el régimen hacia una apertura democrática. Su desafío es algo que intentamos explicar en esta edición, mientras la duda que queda es si esto derivará o no en el regreso de las libertades a Venezuela o solo en una futura prosperidad económica.

En Chile, en tanto, las reacciones del Presidente Gabriel Boric y de su sucesor, José Antonio Kast, se manejaron por estrictas cuerdas separadas. Mientras el primero condenó la acción de EE.UU. y criticó a Trump, el segundo aseguró que la detención de Maduro era “una gran noticia para la región”. El hito fue parte de una semana en la que por primera vez desde el balotaje el gobierno confrontó directamente al futuro mandatario. Todo, a raíz del discurso que Kast -en su usual tono llano, pero duro- dio en Icare, en el que criticó a la administración frenteamplista por su legado fiscal y de “tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”. “Es lamentable... No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (jueves) retomó”, contestó Boric.

Kast -que esta semana viajó a Perú- entregó varias claves en su alocución. De partida, confirmó que será el 20 de enero la presentación de su gabinete, y confirmó a varios ministros que lo acompañarán: Claudio Alvarado (Interior), Jorge Quiroz (Hacienda), José García (Segpres), Martín Arrau (OO.PP.), Mara Sedini (vocería). También hizo gestos a María Jesús Wulf, posible ministra de Desarrollo Social.

Y no puedo cerrar esta columna sin mencionar el hito que albergó este martes la Corte Suprema, con el juramento de su primera presidenta. Gloria Ana Chevesich, tras una extensa carrera en el Poder Judicial, tendrá la difícil misión de combatir la corrupción que se instaló en el máximo tribunal de justicia del país.