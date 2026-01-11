SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Domingo 11 de enero: Lo que hay que saber

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández
    (Foto de ARCHIVO) Jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/1/2026 GOBIERNO DE VENEZUELA

    La semana que se cierra estuvo -sin duda- marcada por el golpe que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó al régimen chavista de Venezuela al capturar a su líder, Nicolás Maduro, la noche del sábado pasado. Las imágenes del expresidente junto con su mujer, Cilia Flores, esposados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York dieron vuelta al mundo y marcaron el inicio de una nueva administración en Caracas: el lunes, juró como presidenta Delcy Rodríguez, quien hasta entonces oficiaba como segunda a bordo del régimen de Maduro. Aunque continuó condenando la “extracción” de Maduro, Rodríguez dio señales de un golpe de timón en estos días., al invitar a EE.UU. a trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”. El jueves, en tanto, liberaron a más de una decena de presos políticos que se encontraban encarcelados, aún cuando el régimen había negado su existencia. Pero no es claro cómo navegará en un país dividido entre quienes siguen apoyando a Maduro y demandando acciones decididas para que regrese, y quienes defienden un cambio radical en el régimen hacia una apertura democrática. Su desafío es algo que intentamos explicar en esta edición, mientras la duda que queda es si esto derivará o no en el regreso de las libertades a Venezuela o solo en una futura prosperidad económica.

    En Chile, en tanto, las reacciones del Presidente Gabriel Boric y de su sucesor, José Antonio Kast, se manejaron por estrictas cuerdas separadas. Mientras el primero condenó la acción de EE.UU. y criticó a Trump, el segundo aseguró que la detención de Maduro era “una gran noticia para la región”. El hito fue parte de una semana en la que por primera vez desde el balotaje el gobierno confrontó directamente al futuro mandatario. Todo, a raíz del discurso que Kast -en su usual tono llano, pero duro- dio en Icare, en el que criticó a la administración frenteamplista por su legado fiscal y de “tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”. “Es lamentable... No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (jueves) retomó”, contestó Boric.

    Kast -que esta semana viajó a Perú- entregó varias claves en su alocución. De partida, confirmó que será el 20 de enero la presentación de su gabinete, y confirmó a varios ministros que lo acompañarán: Claudio Alvarado (Interior), Jorge Quiroz (Hacienda), José García (Segpres), Martín Arrau (OO.PP.), Mara Sedini (vocería). También hizo gestos a María Jesús Wulf, posible ministra de Desarrollo Social.

    Y no puedo cerrar esta columna sin mencionar el hito que albergó este martes la Corte Suprema, con el juramento de su primera presidenta. Gloria Ana Chevesich, tras una extensa carrera en el Poder Judicial, tendrá la difícil misión de combatir la corrupción que se instaló en el máximo tribunal de justicia del país.

    Más sobre:MaduroVenezuelaDelcy RodríguezKastBoric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    Juan Luis Modolell, académico venezolano: “Si la democracia no se logra en Venezuela, la intervención de EE.UU. sería una estafa”

    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Lo más leído

    1.
    El patio trasero

    El patio trasero

    2.
    Kast y el mundo

    Kast y el mundo

    3.
    Cambié tus patines por langostas (para mí)

    Cambié tus patines por langostas (para mí)

    4.
    Venezuela y el Derecho Internacional

    Venezuela y el Derecho Internacional

    5.
    Las leyes de la selva de Trump

    Las leyes de la selva de Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón
    Chile

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    PS define su rol opositor y llama a articular una mayoría democrática frente al “avance de la ultraderecha”

    El chaqueteo chileno
    Negocios

    El chaqueteo chileno

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    La U oficializa a Lucas Romero como su segundo refuerzo para 2026
    El Deportivo

    La U oficializa a Lucas Romero como su segundo refuerzo para 2026

    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

    Con los chilenos como protagonistas: Australia le declara la guerra al calor

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead
    Cultura y entretención

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”
    Mundo

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Accidente aéreo conmociona a Colombia: muere popular cantante

    “Soy un luchador”: el primer mensaje de Nicolás Maduro desde su captura y encarcelamiento en Estados Unidos

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza