¿Dos textos en diputa y uno vencedor?

SEÑOR DIRECTOR:

Como dice el Presidente Lagos, las constituciones necesitan alto consenso. Cualquiera sea el resultado del plebiscito habrá que dar continuidad al debate constitucional hasta llegar a un texto que lo alcance. Pero agrega que ello debe hacerse, “a partir del texto que resulte vencedor” porque habría “dos alternativas en juego que están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”. Pero en este plebiscito no hay dos constituciones en disputa, ni habrá “texto vencedor”. Solo el borrador de la Convención se plebiscita.

En el plebiscito del 2020 se preguntó “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. Un 78% votó Apruebo, consenso abrumador. Eso está zanjado democráticamente. Cumplamos el mandato ciudadano. Según la Constitución, en el plebiscito del 4 de septiembre la “propuesta de texto constitucional de la Convención”, se someterá a plebiscito “para que el electorado apruebe o rechace la propuesta”. No es una disyuntiva entre dos textos, el vigente y el de la Convención. El voto Rechazo no es en favor de la Constitución vigente, sino contra el proyecto de la Convención. Obvio que si se rechaza el texto propuesto no puede quedar un vacío constitucional y por ende sigue rigiendo la Constitución actual, pero no significa que se esté aprobando seguir con ésta. Eso ya se plebiscitó. Habrá que iniciar otro proceso para una nueva Constitución.

Entonces proponer que si gana el Rechazo trabajemos “a partir del texto vencedor” que sería la Constitución vigente, no es correcto ni será eficaz. Mantendría el problema de legitimidad de la Constitución actual que nos ha dividido por 42 años. Resolvamos bien el problema o nos mantendremos divididos.

Alejandro Reyes Vergara