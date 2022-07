Ecoetiquetado y reciclabilidad

Por Carola Moya, directora académica del Diplomado Diseño Circular, U. Finis Terrae y miembro del COA de Ecoetiquetado de Reciclabilidad, MMA

En septiembre de 2023 entrará en vigencia la Ley 20.920 o Ley REP, que comenzará a operar la recuperación y valorización de los residuos de envases y embalajes, a través de los sistemas de gestión.

Esto implica un cambio cultural a nivel de sistema de consumo y producción, para lo cual se requiere que la ciudadanía participe y asuma de manera corresponsable hábitos de consumo circular, para lo que necesita contar con información en los envases que facilite su gestión, y que las empresas se hagan responsables de los envases que ponen en el mercado, pero no sólo financiando los sistemas de gestión para recuperar sus residuos y cumplir las metas, sino que además, posibilitando que estos envases cuenten con potencia real de ser valorizados.

Para que esto sea posible, el martes 26 de julio comenzó a sesionar el Comité Operativo Ampliado de Ecoetiquetado de Reciclabilidad, el que será responsable de elaborar el anteproyecto de decreto supremo con las exigencias y características que tendrá que cumplir este nuevo sello, el que deberá ser dictado en un plazo de cinco meses, de modo de alcanzar a cumplir los tiempos para que las empresas puedan implementarlo para cuando comiencen a operar los sistemas de gestión.

El objetivo de esta ecoetiqueta será facilitar la gestión de los envases a los consumidores, indicando de manera simple cuáles son los envases que deben ser separados en el contendor amarillo para ser reciclados y cuales seguirán yendo a la basura. El diseño e implementación comunicacional de esta ecoetiqueta será clave, ya que deberá ser reconocida y comprendida por toda la ciudadanía.

La experiencia hasta ahora levantada por el Acuerdo de Producción Limpia de Ecoetiquetado, liderado por Sofofa, ha visibilizado el bajo conocimiento que poseen las empresas sobre la reciclabilidad de sus envases, ya que desconocen la trazabilidad de estos y si poseen una ruta consolidada de valorización. Demostrando con ello, que desconocen las capacidades técnicas instaladas para hacerse cargo de sus residuos.

Esto mismo le ha pasado a los consumidores por años, levantando incluso campañas ciudadanas como #adondevamienvase, liderada por la Asociación de Consumo Circular, en la que se le consultaba a las empresas dónde podían gestionar sus envases, ya que además de no contar con la rotulación del material no se indicaba si eran o no reciclables. Ahora ya sabemos que las empresas tampoco lo tienen tan claro.

Lo bueno, es que gracias al APL de ecoetiquetado, a través del sello Elijo reciclar, se ha avanzado bastante en el área. Por el lado de las empresas, éstas se han hecho más conscientes de la reciclabilidad real de sus envases, invirtiendo incluso, en el cambio de materiales y pilotos de gestión para aquellos envases de baja demanda, y por el lado de los consumidores, este sello ha facilitado la decisión de compra, al visibilizar aquellos envases con reciclabilidad certificada, y su correcta gestión, gracias a la información al reverso que indica cómo deben ser separados los componentes para ser reciclados.

Pero este sello es sólo el piloto de lo que se espera cumplir con la ecoetiqueta de reciclabilidad que deberá implementarse en los envases para dar cumplimiento a la Ley REP cuando el sistema de gestión comience a operar.