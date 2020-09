SEÑOR DIRECTOR

La existencia de un voto libre e informado es un pilar fundamental de cualquier proceso electoral en democracia. En ello, el rol de la prensa es fundamental porque a través suyo la sociedad puede conocer, de forma objetiva e imparcial, las opciones que hay en juego en el voto. Con preocupación he visto que el diario La Tercera ha roto una larga y sana tradición y en ese sentido el día de ayer 6 de septiembre , quedará en su historia.

En efecto, desde su fundación, La Tercera ha hecho de su independencia política -y diferenciándose declaradamente de otros medios que han optado por la trinchera- uno de sus activos más grandes. Ayer, sin embargo, por primera vez el matutino se abanderiza con una opción electoral - la del Apruebo-, nada menos que en su página editorial, optando así por una de las dos alternativas plebiscitarias en juego, entre las cuales legítimamente los chilenos pueden decidir, de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre.

Esto constituye un antes y un después.

El camino electoral iniciado es preocupante, porque obviamente es esperable que lo ocurrido se repita en cada elección, incluyendo por tanto las presidenciales, parlamentarias o municipales y sin duda, el escenario es muy distinto de como siempre el diario había enfrentado las votaciones respecto de las cuales procuraba condiciones de imparcialidad.

No resulta fácil opinar en un medio a sabiendas que la postura que uno sostiene es contraria a su línea editorial, más aún, cuando ahí se expresa claramente, por ejemplo, que solo una de las opciones garantiza la paz social -lo que es un profundo error- y más aún desconociendo las reglas establecidas para este proceso y que, lamentablemente para el país, implican en ese evento partir de una hoja en blanco, desde cero, en la redacción de una nueva Constitución. Por eso, quienes votamos Rechazo defendemos más que nunca la necesidad de un camino más seguro para cambiar Chile y no podemos sino lamentar ese cambio de línea en La Tercera.

Juan Antonio Coloma

Senador

N. de la R.

Los editoriales de La Tercera, en éste y en cualquier otro tema, no condicionan la imparcialidad de sus coberturas informativas. Así ocurre también en los principales periódicos del mundo. En este caso, no hay un cambio de línea, como señala la carta, porque un plebiscito como el del 25 de octubre no es una elección de autoridades.