Educación técnica y nuevas tecnologías

Por Raymond Rosal, rector IP IACC y consejero de Vertebral

Cada 28 de enero se conmemora en el mundo el Día de la Privacidad de la Información con el objetivo de concientizar y promover mejores prácticas de privacidad y protección de la información personal en línea, particularmente en el contexto de las redes sociales. Sin embargo, el enfoque educativo ha crecido en el transcurso de los últimos años para incluir familias, consumidores y negocios.

Asimismo, la efeméride busca promover eventos y actividades que estimulen el desarrollo de herramientas tecnológicas que incentiven el control individual sobre la información personal; invita a cumplir con las leyes sobre privacidad; y crea diálogos entre participantes interesados en impulsar la protección de datos y la privacidad. Esta celebración internacional ofrece muchas oportunidades de colaboración entre gobiernos, industria, profesionales de la privacidad, educadores y, por cierto, la academia.

En esa línea, es preciso señalar que la educación superior técnico profesional es el tipo de formación llamada a dar respuestas concretas e innovadoras a las nuevas demandas laborales devenidas de un avance tecnológico cada vez más vertiginoso y que no solo se relaciona con la necesidad de proteger datos personales en línea, sino que abarca aspectos mucho más profundos, como la importancia de contar con expertos en la más diversas áreas del abanico tecnológico. Sin ir más lejos, el estudio “Empleo IT: 17 profesiones con futuro”, desarrollado por Deloitte e Infoempleo, advierte que un gran porcentaje de las nuevas contrataciones en el futuro estarán relacionados con las tecnologías de la información (IT).

La llamada Cuarta Revolución Industrial está cambiando a una gran velocidad el mercado laboral y para abrirse camino en él no queda más remedio que reciclarse o reconvertirse. Según la Agencia Digital de la Unión Europea (UE), la demanda de perfiles vinculados a la tecnología de la información experimentará un sustantivo incremento en los próximos años. Ante este crecimiento el principal reto al que se enfrenta el sector es la escasez de personas que se especializan en este campo, ya que el número de profesionales IT no aumentan de forma proporcional a la demanda.

En consecuencia, deben ser los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) los llamados a ofrecer alternativas educativas que den respuestas inmediatas al déficit de capital humano especializado en nuevas tecnologías, especialmente expertos en nanotecnología, Big Data, Cloud y ciberseguridad, solo por mencionar algunas de las necesidades que hoy demanda el mercado laboral.