Ejemplos de cancelación

SEÑOR DIRECTOR

Javier Sajuria, en su carta del 19 de agosto respondiendo una de Andrés Echeverría, concluye que mis dichos estuvieron bien criticados por la UC, porque fueron “abiertamente ofensivos y abusivos”. Así de simple. Sin argumento, ni explicación.

¿Y cuáles fueron esos dichos? “Nunca más se supo de hambre. Curioso”. Eso dije. Una duda legítima constatando un hecho: que el hambre había salido de la agenda noticiosa, luego de ser levantado como argumento en protestas violentas, respaldadas por el FA.

¿Por qué Sajuria considera abiertamente ofensivo y/o abusivo plantear una duda? Una primera explicación es que presume intenciones, lo que es muy complicado en una frase tan corta. O quizás estima que “hambre” es una palabra prohibida, que debe sumarse al enorme diccionario de la corrección política.

Ambas opciones son ejemplos de libro de la cultura de la cancelación, que tiene en personas como Sajuria jueces morales que definen que es o no ofensivo y abusivo. Afortunadamente, La Tercera no está en esta lógica. Publica su columna y su carta, lo que me da la oportunidad de responderle con argumentos. Como debe ser un debate.

Iván Poduje