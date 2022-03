SEÑOR DIRECTOR

No le hace bien a la institución que continuamente los comandantes en jefe sean objeto de noticias por investigaciones judiciales. Sería importante agilizar al máximo estos temas y terminarlos de una vez, en un plazo breve, caiga quien caiga, para que esta prestigiosa y profesional institución que es garantía para la defensa nacional no siga siendo noticia por temas personales de algunos de sus miembros, sino que lo sea por los logros y méritos de sus unidades y personal por evitar dos cuasi guerras con países limítrofes en los años setenta , trabajos permanentes no reconocidos de años, uniendo a Chile con la carretera Austral, apoyo permanente a la población en catástrofes, terremotos, incendios, pandemias y cumplimiento de estados de excepción, todas, actividades inadvertidas.

René Norambuena Véliz

General (R) Presidente del Círculo de Oficiales en retiro de las FF.AA.