El 1% para las mujeres

SEÑOR DIRECTOR:

Es doloroso constatar que si eres mujer y naces en Chile, lo más probable es que al llegar al momento de la vejez caigas en la pobreza. En noviembre de 2023, el promedio de la pensión autofinanciada de las mujeres fue de 96 mil pesos, mientras que la de los hombres fue de $236 mil, más del doble del monto. ¿Quién puede vivir con esos recursos?

Y no es que las mujeres no hayan trabajado, tampoco que no hayan querido cotizar. Miles de trabajadoras, madres y hermanas se hacen cargo de cuidar a niños y niñas, a personas mayores, personas enfermas o en situación de discapacidad. Mientras, también son jefas de hogar, se hacen cargo del aseo, el orden, la planificación familiar y la higiene.

Es decir, trabajan y son un motor irremplazable de la economía. Sin embargo, nadie les paga por ello y, por ende, tienen grandes lagunas y muy bajos montos en sus pensiones. La reforma de pensiones que presentó el gobierno del Presidente Gabriel Boric integra algunos elementos clave para hacerse cargo de este flagelo: destinar un 1% de la cotización para financiar una política de sala cuna y compensar a las mujeres por las diferencias en las tablas de mortalidad. Además, a través del seguro social se entrega un complemento en sus pensiones por el cuidado de personas en situación de dependencia funcional severa o moderada, entre otros aspectos.

Por cierto, siempre hemos estado abiertas a dialogar diferentes fórmulas para mejorar nuestro sistema de seguridad social. Sin embargo, los objetivos no se pueden perder de vista. Terminar con las brechas abismales entre las pensiones promedios de los hombres y las mujeres debe ser una prioridad nacional, porque no es posible ni aceptable que se nos siga relegando a un segundo plano.

Gael Yeomans, Daniela Ciccardini,

Karol Cariola, Camila Rojas, Helia Molina

Diputadas