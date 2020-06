El acceso al agua potable salva vidas

Por Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Andess AG

Un servicio tan básico como disponer de agua potable ha mostrado su real trascendencia en esta pandemia. Y el lavado de manos, un acto tan cotidiano, es una de las medidas más efectivas para prevenir el contagio de Covid-19. Servicios que hasta hace tres meses no se valoraban lo suficiente y a los que, aún ahora, probablemente no le damos un real reconocimiento.

Efectivamente, reconocer que en las ciudades del Chile de hoy contamos con agua potable continua 24x7 y con estándares de calidad continuamente controlados, y con coberturas muy altas, similares a los países OCDE, nos hace bien. En las localidades rurales, en cambio, donde reside alrededor del 10% de la población, la realidad es otra, pues en algunos sectores se ha debido llegar incluso a implementar soluciones de emergencia para el suministro de agua mediante camiones aljibes. Esta situación se agrava en las zonas afectadas por la sequía que se arrastra ya por 11 años. Cerrar la brecha que existe entre el Chile rural y el urbano, en lo que se refiere al acceso al agua potable y al saneamiento, es uno de los desafíos fundamentales que debe abordar nuestro país en los próximos años.

En el resto del mundo, por su parte, el 40% de la población, unos 3 mil millones de personas, no tienen instalaciones para lavarse las manos en sus hogares, es decir no cuentan con agua potable. La necesidad de contar con un acceso seguro al agua potable ha movido a un conjunto de líderes mundiales a hacer un llamado colectivo a la acción. La iniciativa GlobalCall4Water es coordinada por Sanitation and Water for All (SWA), una plataforma mundial creada para impulsar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Entre los firmantes figuran jefes de Estado y de gobierno, directores de organismos multilaterales, agencias de cooperación internacional, fundaciones, grandes empresas y asociaciones gremiales vinculadas al agua. Andess AG, la asociación gremial de las empresas sanitarias de Chile, suscribió el GlobalCall4Water, y nos hemos comprometido a apoyar al Estado para conseguir el acceso universal a los servicios sanitarios, dentro de las capacidades técnicas y financieras de la industria.

En esta difícil coyuntura que vive nuestro país, las empresas que integran la industria sanitaria han hecho monumentales esfuerzos por mantener el normal funcionamiento de sus servicios, y desde mediados de marzo suspendieron los cortes de servicio por mora. También han puesto en marcha medidas de apoyo a las personas con dificultades financieras, de manera que las familias enfrenten la emergencia con agua potable continua, aún si no pueden pagarla.

El acceso al agua potable salva vidas. Y los líderes que reconozcan el papel del agua, el saneamiento y la higiene en la prevención de la propagación del Covid-19, y que avancen hacia el acceso universal, también salvarán vidas.