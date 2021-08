El agua no alcanza. Ahorremos el 10%

Por Natalia Dasencich, encargada de Asuntos Legales de la Junta de Vigilancia del Maipo

Hace unos días, el Ministro de Obras Públicas señaló que el suministro de agua está asegurado para las urbes y, muy particularmente, para al Gran Santiago, gracias a las reservas alcanzadas en el embalse El Yeso.

No obstante, es importante precisar que esta garantía está dada para el consumo y saneamiento de RM solo para los próximos meses, y exclusivamente gracias a los acuerdos alcanzados por los usuarios al interior de la Junta de Vigilancia, que han privilegiado el abastecimiento de la ciudad en función de su demanda, y ya no en función de sus derechos de agua. Ello ha tenido y tendrá costos, afectando fuertemente el riego de más de 120.000 hectáreas; así como también el aporte a la generación de centrales hidroeléctricas, quedando algunas incluso fuera de servicio por no alcanzar su mínimo técnico de funcionamiento, producto de los bajos caudales que quedan en el río, una vez satisfecho el consumo de la ciudad.

Lo grave es que aun realizadas dichas gestiones, estas no son suficientes para asegurar el agua para las siguientes temporadas, porque en realidad el embalse es una reserva pequeña que solo almacena el 7% de los distintos caudales que llegan a la cuenca del Maipo.

Por eso, debemos despejar el mito que se ha repetido hasta el cansancio, de que el agua potable se lleva entre el 5 al 8% del total de la oferta del agua, porque en realidad el Gran Santiago en julio se llevó el 71,8% del caudal del río, lo que es distinto a lo que ocurre en otras cuencas menos pobladas del país. Solo así, visibilizando la realidad con cifras, la ciudadanía sentirá que sus cambios de hábitos tienen sentido y serán parte activa de la solución.

Debemos ser enfáticos en señalar que la única alternativa que tenemos para el plazo inmediato es bajar el consumo de agua de la ciudad, fijando una meta concreta, al igual como lo hizo en los últimos días el gobernador de California. Es fundamental para la sostenibilidad del sistema extremadamente estresado desde el 2019, bajar entre un 10 y 15% los consumos, especialmente ahora que estamos ad portas de los meses más duros.

Sobre todo, en aquellos sectores que están muy por sobre un uso razonable del recurso, llegando a montos de 600 litros diarios por persona, en circunstancias que el consumo básico de agua se satisface con 120 l/p/d. Es necesaria una contrapartida real y medible de ahorro al interior de la Región Metropolitana.

Porque es muy difícil de explicar, en una situación de emergencia como ésta, a quienes han debido perder cosechas y su fuente de sustento, que el agua que les correspondía ha sido destinada a usos no prescindibles, como riegos de parques a plena luz del día, pérdidas en cañerías o aguas derramándose por los pavimentos, ante la mirada impávida de muchos.

Asimismo, un ahorro del 10 al 15% permitiría resguardar de mejor manera las reservas del embalse El Yeso. Mientras más ahorre la ciudad durante la próxima temporada, menos descargas deberán hacerse desde el embalse para suplementar el consumo de la ciudad. Con ello podríamos llegar en mejores condiciones para hacer frente al próximo invierno que no sabemos cómo va a ser. De igual manera se le daría un respiro a miles de medianos y pequeños agricultores de la Región Metropolitana que dependen directamente del agua de los canales para producir alimentos; como también al sistema eléctrico que, si bien no se juega en una cuenca en particular, podría recibir aportes de energía de centrales del Maipo que ahora están produciendo muy poco o casi nada.

Para lograr este ahorro mínimo del 10%, es vital una campaña seria y con metas concretas que ayude a terminar con esta falsa sensación de normalidad, amparados en la idea de que el embalse El Yeso es suficiente para enfrentar la situación y que basta abrir el grifo en nuestras casas para que el agua fluya. Es necesario que la ciudadanía sepa que si tuviéramos como fuente solo el embalse y la ciudad siguiera consumiendo al mismo ritmo, acabaríamos con esta reserva en tres meses.

Esta falta de percepción de riesgo solo ha contribuido a que la ciudad siga funcionando como una unidad totalmente desconectada de su cuenca, lo que termina por perjudicarnos a nosotros mismos que, por cierto, terminaremos pagando más caro por la energía y alimentos que consumimos.

Finalmente, para lograr este ahorro en la ciudad son claves los alcaldes y autoridades, quienes deben actuar de inmediato tomando medidas que son perfectamente posibles. Aún estamos a tiempo para que se adecúen las ordenanzas municipales de aseo y ornato y, al igual como se hace en estados como California, y lo está haciendo ahora la Municipalidad de Providencia en Chile, se restrinja y regule el riego de parques y jardines en la vía pública y se sancione con multa el derrame y desperdicio de agua potable en las calles.

Hasta ahora, todo el proceso de redistribución del río ha sido doloroso, con altos costos para todos los usuarios, los que han debido lidiar desde hace años con la percepción de normalidad que tiene la ciudadanía en general y, porque no decirlo, hasta hace poco también de la autoridad. Hacemos este llamado a terminar con la inercia y comprender que esto es un sistema que debe ser mirado en su conjunto, y no solo partes de él como si no existiera ninguna interdependencia entre todos los sectores.