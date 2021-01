El alza que nos golpea

SEÑOR DIRECTOR

Vemos con inquietud las cifras al alza en contagios activos que presentan los informes sanitarios y que nos llevan a niveles similares a los vividos en el invierno. Es la tendencia al crecimiento que no queremos, porque trae consigo dolores, cuarentenas y restricciones. Es la curva ascendente que vuelve a revivir las sombras de menores expectativas de salir pronto de esta pandemia.

Los niveles de incertidumbre de los trabajadores, familias y empresas vuelven a crecer, y según la OMS este no será un año fácil. Por ello, hay que tener claro que a medida que aumentan los casos activos, existirán más restricciones que serán cada vez más molestas y se incrementarán las cuarentenas, pero lo que no puede crecer es la confianza excesiva en que no nos contagiaremos.

Hoy tenemos consciencia de lo que significa este virus, incluyendo sus nuevas cepas y, por tanto, conocemos las repercusiones para la salud y nuestra economía.

Tenemos que detenernos a evaluar seriamente cuáles son los resguardos concretos y más fáciles de implementar en nuestros entornos familiares, sociales y laborales que nos permitan tener a raya al Covid-19 y seguir nuestra rutina, porque ya nos han dicho -que con o sin vacuna- la pandemia no terminará antes del 2022. Estamos convencidos que esta debe ser la tendencia al alza que nos movilice.

Carolina Guzmán Campos

Directora Ejecutiva de AppWorki