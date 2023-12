SEÑOR DIRECTOR:

Diciembre, Navidad, viejo pascuero y regalos. Son términos que se repiten en esta época de fin de año y que crean una atmósfera especial en los niños y en algunos que no lo son tanto. Cuando termina el 2023, todos hacen balances y el deporte no escapa a esta realidad que exaltará la organización y realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ya que el interés del público sobrepasó las expectativas.

La memoria es frágil y hay que recordar que días antes de su inicio, otra noticia se apoderó de los medios y tenía relación con la medida de la FIFA, que anunciaba que Chile no sería parte de la candidatura conjunta presentada por la Conmebol para la realización de pocos partidos del Mundial de Fútbol del 2030.

Ahora que se acerca la fecha en que el mundo católico, entre otros, celebra el nacimiento del niño Jesús, llegan los reyes magos con el ansiado presente: Infantino, Domínguez y Milad depositan en el pesebre la organización del Mundial Sub 20 para el 2025. Un mísero premio de consuelo por la deuda anterior para que el hincha festeje la buena nueva. El regalo ya no es un enigma y el amigo secreto ya no tiene máscara.

La inquietud que surge es saber si por condiciones geográficas, económicas y de otra índole, Chile está preparado para organizar la cita; por muy sub 20 que sea, requiere de una infraestructura adecuada. En 1987 se pudo hacer, pero era otra realidad y las exigencias muy diferentes.

No son menores las demandas del cuaderno de la FIFA: estadios con las instalaciones necesarias para los medios nacionales e internacionales, traslados de delegaciones a diferentes ciudades, hotelería, entre otras, para los miles de visitantes que un acontecimiento así requiere.

Un Mundial de lujo con la casa sucia no puede resultar bien. Que se ordenen en las oficinas de Quilín y después aspiramos a ligas mayores.

Juan Francisco Ortún

Académico Escuela de Comunicaciones, U.Central