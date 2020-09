El camino del apruebo

SEÑOR DIRECTOR

La tesis del editorial del domingo sería que, dado el consenso en cambiar la Constitución, entonces el mejor camino sería el del “Apruebo”, pues ofrece mayores certezas, se inspira en el acuerdo de origen y goza de transversalidad. Al respecto, varias consideraciones.

La hoja de ruta del “Apruebo” es incierta para los ciudadanos. ¿Saben los chilenos que ese camino tomará -al menos- un año y medio más, con la correspondiente incertidumbre institucional? ¿Cuál es el costo fiscal de incorporar un verdadero “segundo Congreso”, con 155 nuevos “diputados convencionales”?

Respecto de la inspiración en el acuerdo de origen, él incluye un plebiscito con dos opciones igualmente válidas. Por lo demás, es evidente que la búsqueda de la paz fue un objetivo fallido.

Finalmente, la inmensa mayoría de ChileVamos está por el “Rechazo” por las tres condiciones que su mismo editorial indica. Nada permite deducir que vaya a haber una condena universal a la violencia. El mutismo del “Apruebo” sobre los contenidos hace suponer que no tienen acuerdo o, peor aún, que no quieren contarnos, porque hay un anhelo de reemplazar nuestra institucionalidad por otra de magros resultados en países vecinos. Finalmente, la “hoja en blanco” implica que para conservar las bondades del actual texto constitucional Ud. necesitará 104 convencionales (2/3 +1). ¿Entendemos que todos los diputados de ChileVamos, más la DC, el PRSD y los independientes de centroizquierda no alcanzan ese número? ¿Qué permite pensar en espacios de consenso?

Chile necesita cambios seguros, especialmente en leyes que hoy duermen en el Congreso. La dirigencia política tiene que abocarse a las urgencias sociales que llevaron a los chilenos a movilizarse.

Diego Schalper

Juan Antonio Coloma

Luciano Cruz Coke

Andrea Balladares

ChileVamos por el rechazo