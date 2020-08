El camino fácil

Por Carlos Correa, ingeniero Civil Industrial, MBA

La cuenta pública presentada por el Presidente, llena de guiños a los sectores más duros, dejó el espacio cómodo para disparos de francotirador desde la oposición. En un país conmocionado por los eventos del último año, con un descrédito total de la política, elegir un gabinete acorde con sus partidos y en especial con la opción rechazo, abre la temporada de caza. El reciente estallido en La Araucanía, junto con la serie de reportajes que muestran al nuevo ministro del Interior como un halcón pinochetista, vinculado a Colonia Dignidad, dejan aún más fácil la tarea para dispararle al jefe del gabinete y al propio Presidente.

Pero ese camino fácil y tentador no lleva a ninguna parte. Aunque la caída se explica por otras cosas más propias de la dinámica de los partidos oficialistas, muchos en la oposición cerraron la puerta a la propuesta reformista del exministro Blumel, sin ninguna ganancia política, y el problema de enfrentar ahora a una maquinaria distinta, que pensará en no perder a su sector en elecciones. Las encuestas no muestran ningún avance en los partidos de centroizquierda, y para el Frente Amplio, que eligió el camino más negacionista ante la mano negociadora del extitular de Interior, el desprestigio de la marca es total. Este arrastre negativo también fue para quienes prefirieron complacer a los más críticos, y no sentarse a negociar. Decir que no a todo también tiene costos.

Aunque el ministro actual tiene historial de soldado, ha dado muestras de capacidad de negociación y acuerdo en el Congreso, y el camino de negarle también la sal y el agua no traerá réditos a la oposición, ni siquiera entre las propias tropas, que desean escuchar propuestas de cómo salir de la profunda crisis en que se encuentra el país. El mérito de presidentes anteriores de la centroizquierda como Bachelet, Lagos y Aylwin, consiste justamente en pensar en caminos distintos, audaces para quienes se quedan en el balcón de los principios. Como decía Pepe Mujica, el problema de la izquierda es que suele plantear las cosas entre todo y nada, quedándose muchas veces en nada.

Viene el plebiscito, que será también una tentación para muchos de marcar diferencia y fustigar a quienes busquen acuerdos. Uno de los problemas de la actual administración y su marcada tendencia al rechazo es cómo enfrentar esa noche. En el gabinete anterior la prescindencia era totalmente creíble, pero ahora con un ministro del Interior que fue dirigente del rechazo y un vocero que tuvo una oportuna voltereta, el triunfo de la opción Apruebo será visto como una noche negra por el oficialismo. Una baja participación desatará un festival de culpas, donde algunos mirarán las omisiones en difusión del plebiscito por parte del Ejecutivo con las lupas de la sospecha. En ese día, las voces frías de la oposición serán importantes para un éxito en un proceso constitucional que termine en una Carta Magna que una y marque el camino al desarrollo. Pero será muy valiente mantener la voz fría, cuando la llamada de la tribu en la oposición será ir al combate.

Para la oposición, los caminos para superar el desprestigio pasan por aumentar la credibilidad en la capacidad de proponer al país salidas sustentables y acordes con los anhelos de una clase media que se derrumba. Esa fue la receta del éxito de la campaña de Bachelet en el 2013, enfrentada a un país polarizado tras los meses de manifestaciones estudiantiles y conmoción social.