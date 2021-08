SEÑOR DIRECTOR

La grave situación que afecta a La Araucanía obliga a analizar cuidadosamente todas las propuestas destinadas a resolver los conflictos mediante el diálogo. En este contexto, surgió la iniciativa de las autoridades universitarias de Temuco y monseñor Héctor Vargas, obispo de la diócesis, de solicitar el apoyo del Centro Nansen. Aunque un amplio sector de la opinión pública celebró esta decisión, se han escuchado voces discrepantes que establecen como condición excluir a los grupos armados y a organizaciones mapuche que la interpretan como una muestra más del colonialismo, o simplemente la alternativa de grupos económicos que presionan para mantener los beneficios de una economía capitalista y extractivista.

Las autoridades que convocaron al Centro Nansen fueron muy claras. Saben que entre todos, sin exclusión, debemos iniciar un proceso que sugiera un camino que nos conduzca a la paz. El Centro Nansen también ha declarado con claridad que solo consideran que pueden aportar mediante talleres que potencien el diálogo, con humildad, en un país en el cual se perdió la confianza.

Respecto de las voces discrepantes, lo peor sería no escucharlas y negarse a comprender lo que expresan. La historia ya hizo aportes en diversas direcciones que permiten dar luces del por qué existen estas discrepancias. Pero, como dijo el rector de la Universidad Católica de Temuco, la historia no basta. Es hora de escuchar la memoria. Haciéndonos cargo de ambas, deberíamos iniciar -citando al profesor Alfredo Zamudio- un diálogo para valientes, que estén dispuestos a escuchar lo que no les gustaría escuchar, con el fin de encontrar algunas coincidencias que, manteniendo las discrepancias, deriven en el punto de partida de una convivencia en la cual predomine la paz. Es tarea de todas y de todos, sin exclusión alguna.

Jorge Pinto Rodríguez

Director del Instituto Ta Iñ Pewam

Universidad Católica de Temuco