El Chile que no queremos

El arte es esencialmente transgresor, cuestiona, incomoda, provoca reflexión y todo al mismo tiempo que expresa la belleza de alguna forma. Difícil encontrar algo más revolucionario que “Las Meninas” o más perturbador que la prosa de Celine, pero en estos y en todos los casos en que la genialidad artística se compromete con el cambio el talento es capaz de contener la pasión y trascenderla, dándole forma y sublimándola más allá de la mera y basta frustración.

Por eso el arte redime y crea, mientras el odio condena y destruye; de allí que la obra trascienda al autor, porque muchas veces de la miseria del creador puede surgir la grandeza de la creación, el citado Celine es un buen ejemplo de esto y por eso, también, poco me importa que Silvio Rodríguez sea comunista cuando escucho “El Necio” o que lo haya sido Neruda cuando leo “Residencia en la tierra”.

“Son parte de las expresiones del arte”, respondió Izkia Siches cuando se le preguntó por la cantante que, en el cierre de campaña de Gabriel Boric, cantó modificado el estribillo de una de sus canciones deseando la muerte del presidente Piñera y del candidato Kast. Me permito discrepar, eso no es arte, es simple odio con acordes y encarna la negación misma de la democracia, que es la manera pacífica de arbitrar las diferencias “sin odio y sin violencia”, como decía la franja televisiva de la opción No en la campaña del plebiscito de 1988.

Pero esta es la consecuencia lógica de entender la política como la lucha entre opresores y oprimidos, en esa forma maniquea en que el adversario no es alguien que piensa diferente, sino el responsable de las penurias de los que tienen una vida con más dificultades; en que el proyecto de sociedad no consiste en crear las condiciones para generar más riqueza, sino en quitarle a unos para darle a otros; en que la justicia no se alcanza a través de la cooperación equitativa, sino del enfrentamiento revanchista de unos contra los otros.

Contrariamente a lo que se dice esto no viene espontáneamente del pueblo, ni menos de los pobres, sino que es consecuencia de un discurso articulado y sostenido ideológicamente por dirigentes atrapados en la concepción del mundo surgida de la teoría de la lucha de clases. Tampoco sería justo asimilar genéricamente esta manera de pensar a la izquierda, pues existe un pensamiento social demócrata que tiene y ejerce una auténtica amistad cívica, con un proyecto de cambios respetuoso de las reglas y de los derechos fundamentales. Pero una vez más en nuestra historia ese sector ha sido sobrepasado y se ha rendido ante los grupos radicales que hoy encabezan el proyecto alternativo al que la propia centroizquierda delineó en los últimos treinta años.

Cantar “que se mueran Kast y Piñera” no es arte ni es política, es la expresión misma de una forma de odio que aspira a un Chile que muchos, de derecha y de izquierda, no queremos.