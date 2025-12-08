VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿El cobro de deudas como spam?

    A diferencia del spam telefónico, los contactos telefónicos de cobranza están expresamente autorizados por la ley del consumidor y sujetos a una regulación estricta.

    Por 
    Lucas del Villar
     
    Andrés Pavón
    ¿El cobro de deudas como spam? Andres Perez

    Una reciente resolución de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), destinada a regular el “spam telefónico” mediante los prefijos 600 y 809, ha modificado estructuralmente el funcionamiento de la cobranza extrajudicial en Chile, impactando directamente en la cobranza de millones de deudores morosos.

    Los datos son elocuentes: la industria financiera ha indicado que la entrada en vigor de los prefijos ha coincidido con una caída cercana al 30% en la recuperación de cartera morosa de entidades financieras y de telecomunicaciones.

    Extrañamente, este cambio regulatorio ocurre al mismo tiempo que el Ministerio de Economía sometió a consulta pública el reglamento que regula la cobranza extrajudicial, donde el contacto telefónico es regulado en términos considerablemente distintos.

    La resolución Subtel busca transparentar a los usuarios el contacto que reciben, ordenando que toda comunicación automatizada y/o masiva —sea con fines de información o con fines publicitarios— incorpore los prefijos 809 cuando no fue previamente autorizada y 600 cuando sí lo fue.

    Esto busca identificar ex ante muchas llamadas que —justificadamente— los consumidores estiman como molestas. Se trata de un objetivo razonable. Sin embargo, Subtel yerra al someter a la misma norma tanto el spam telefónico como la llamada que informa al deudor sobre una deuda en mora.

    A diferencia del spam telefónico, los contactos telefónicos de cobranza están expresamente autorizados por la ley del consumidor y sujetos a una regulación estricta. Sólo se puede efectuar un contacto telefónico por semana con el deudor, por lo que la frecuencia de contactos de cobranza no parece ser una justificación razonable para su trato como “spam”.

    Contrariamente a la creatividad del marketing, la ley reguló expresamente los siete elementos que debe contener todo contacto de cobranza, a fin de que se informe al consumidor sobre el estado de su deuda, el costo de la mora, las alternativas de pago disponibles y sus derechos. De esta forma, el legislador diseñó el contenido de una gestión de cobranza en términos que entregue al deudor información que es relevante para él.

    Por último, a diferencia de los contactos publicitarios voluntarios, la ley del consumidor expresamente ordena al acreedor realizar un primer contacto (o “gestión útil”) dentro de los primeros 15 días de mora del deudor, para informarle del retraso en su obligación.

    Tal es la relevancia de este contacto, que la ley sanciona al acreedor que no lo realice. En consecuencia, contrario a los prejuicios generales, el objetivo de la cobranza no es, exclusivamente, satisfacer el legítimo interés del acreedor de recuperar lo adeudado, sino que también informarle tempranamente de su morosidad al deudor para evitar los costos que ella implica y ofrecerle alternativas de pago.

    Tal como lo destaca un estudio del Sernac (2023), un grupo relevante de consumidores caen en mora producto de olvidos o por desconocimiento de las consecuencias financieras de no pagar a tiempo, lo cual debe ser prevenido por la regulación. Un contacto efectivo y temprano en materia de cobranza cumple ese objetivo.

    Sin embargo, en aras de transparentar a los usuarios el objeto de los llamados, actualmente estos confunden en un mismo prefijo la publicidad telefónica con un contacto de cobranza diseñado por la ley para que sea provechoso para deudores y acreedores.

    Contestar o no un llamado es siempre una prerrogativa del usuario, pero confundirlo ex ante sobre el objetivo del mismo es una consecuencia regulatoria que debería ser enmendada.

    *Lucas del Villar, socio de Aninat Abogados. Andrés Pavón, senior Counsel Aninat Abogados

    Más sobre:Opinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Documento de Horizontal y Espacio Público entrega 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil
    Chile

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

    Detienen a conductor de bus que se fugó tras volcar en la Ruta 68: 25 personas resultaron lesionadas

    Ricardo Blanco cierra su mandato de presidente de la Suprema marcado por crisis de confianza en el Poder Judicial

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street
    Negocios

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos
    Tendencias

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”
    El Deportivo

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”

    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

    “El tumor sigue creciendo”: el preocupante diagnóstico que retiró a Caruso Lombardi del fútbol

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA
    Mundo

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Milei cumple dos años en el poder con mejora en su imagen y ambiciosa agenda legislativa

    Japón levanta el aviso de tsunami tras terremoto de 7,5 que dejó 30 heridos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile