¿El cobro de deudas como spam?

Una reciente resolución de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), destinada a regular el “spam telefónico” mediante los prefijos 600 y 809, ha modificado estructuralmente el funcionamiento de la cobranza extrajudicial en Chile, impactando directamente en la cobranza de millones de deudores morosos.

Los datos son elocuentes: la industria financiera ha indicado que la entrada en vigor de los prefijos ha coincidido con una caída cercana al 30% en la recuperación de cartera morosa de entidades financieras y de telecomunicaciones.

Extrañamente, este cambio regulatorio ocurre al mismo tiempo que el Ministerio de Economía sometió a consulta pública el reglamento que regula la cobranza extrajudicial, donde el contacto telefónico es regulado en términos considerablemente distintos.

La resolución Subtel busca transparentar a los usuarios el contacto que reciben, ordenando que toda comunicación automatizada y/o masiva —sea con fines de información o con fines publicitarios— incorpore los prefijos 809 cuando no fue previamente autorizada y 600 cuando sí lo fue.

Esto busca identificar ex ante muchas llamadas que —justificadamente— los consumidores estiman como molestas. Se trata de un objetivo razonable. Sin embargo, Subtel yerra al someter a la misma norma tanto el spam telefónico como la llamada que informa al deudor sobre una deuda en mora.

A diferencia del spam telefónico, los contactos telefónicos de cobranza están expresamente autorizados por la ley del consumidor y sujetos a una regulación estricta. Sólo se puede efectuar un contacto telefónico por semana con el deudor, por lo que la frecuencia de contactos de cobranza no parece ser una justificación razonable para su trato como “spam”.

Contrariamente a la creatividad del marketing, la ley reguló expresamente los siete elementos que debe contener todo contacto de cobranza, a fin de que se informe al consumidor sobre el estado de su deuda, el costo de la mora, las alternativas de pago disponibles y sus derechos. De esta forma, el legislador diseñó el contenido de una gestión de cobranza en términos que entregue al deudor información que es relevante para él.

Por último, a diferencia de los contactos publicitarios voluntarios, la ley del consumidor expresamente ordena al acreedor realizar un primer contacto (o “gestión útil”) dentro de los primeros 15 días de mora del deudor, para informarle del retraso en su obligación.

Tal es la relevancia de este contacto, que la ley sanciona al acreedor que no lo realice. En consecuencia, contrario a los prejuicios generales, el objetivo de la cobranza no es, exclusivamente, satisfacer el legítimo interés del acreedor de recuperar lo adeudado, sino que también informarle tempranamente de su morosidad al deudor para evitar los costos que ella implica y ofrecerle alternativas de pago.

Tal como lo destaca un estudio del Sernac (2023), un grupo relevante de consumidores caen en mora producto de olvidos o por desconocimiento de las consecuencias financieras de no pagar a tiempo, lo cual debe ser prevenido por la regulación. Un contacto efectivo y temprano en materia de cobranza cumple ese objetivo.

Sin embargo, en aras de transparentar a los usuarios el objeto de los llamados, actualmente estos confunden en un mismo prefijo la publicidad telefónica con un contacto de cobranza diseñado por la ley para que sea provechoso para deudores y acreedores.

Contestar o no un llamado es siempre una prerrogativa del usuario, pero confundirlo ex ante sobre el objetivo del mismo es una consecuencia regulatoria que debería ser enmendada.

*Lucas del Villar, socio de Aninat Abogados. Andrés Pavón, senior Counsel Aninat Abogados