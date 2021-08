El π de la política

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

Que se quiera abolir la república no es solo porque unos vivos desatados se han aprovechado de la oportunidad. Son varios quienes, debiendo saber mejor su historia vasta y honrosa (no solo en Chile), han contribuido a la actual confusión. Historiadores han silenciado el término en sus escritos con desprecio (pienso en G. Salazar); otros han magnificado el Estado (M. Góngora). No han faltado los que les ha dado con la cantinela del Orden, la Nación y, ahora, el Pueblo/los Pueblos. Hasta Dios han querido meter en la discusión para inflar el cuento cuando es a la muy terrenal Iglesia a que se alude. Un jurista afrancesado ha enumerado cuántas repúblicas hemos tenido como si ésta no hubiese sido la misma en momentos distintos. A los filósofos, dedicados a elucubrar fuera del tiempo y del espacio, les cuesta aterrizar el asunto. Lo que es los sociólogos prefieren hablar de lo social que, según H. Arendt, distorsiona el sentido estrictamente político que es a lo que apuntaría la república. Por último, a los cientistas políticos y también a los periodistas, les obsesiona captar qué “opina” el vulgo aun cuando la república merece un análisis en serio. Ricardo Lagos, desde luego, no es la “encarnación” de la república porque entra por la puerta de calle Morandé. Tampoco es que debamos contentarnos con lugares comunes camuflados en lenguaje academicista; por ejemplo, que la república ha devenido en un concepto “polisémico”, “performativo” y “resignificado”. ¿Antes, no? ¡Qué novedad tan original es esto de redescubrir la rueda!

La república es un concepto complicado pero no imposible de entender, más descriptivo que axiológico. Se la halla en todos los regímenes que se conocen. Según Hume y Montesquieu, la monarquía inglesa debe su perfección a que disfraza su carácter republicano; de ahí que los norteamericanos no titubearan en desecharla con cero desgarro. Podría decirse lo mismo de “señores presidentes”, caudillos hispanoamericanos, los más, celosamente republicanos. Por qué no suponer mejor, entonces, que la república es algo así como un factor constante e infinito, una suerte de π, que sirve para calcular la extensión relativa a que puede llegar la esfera de la política, que en algunos casos será considerable, en otros, casi nulos, pero nunca del todo inexistente.

Es posible que algo de ello intuyan los convencionales y por eso han pretendido eliminar nominalmente la república. Es que, habiendo política, siempre se deriva en gobiernos oligárquicos de elites o partidos, cuestión que riñe con la retórica soberana populista con que la Convención abusa. Pero, en la práctica, es dudoso que puedan abolirla. Menos si se vuelven una nomenklatura (“lista” no del pueblo sino de desvergonzados), una república democrática popular, las que, tarde o temprano, fallan y colapsan.