¿El derecho a usurpar terrenos?

SEÑOR DIRECTOR:

El señor Iván Poduje expone tan descaradamente caricaturas e inexactitudes en su columna del sábado 17 que uno podría pensar que se trata de un espectador poco informado de la discusión sobre Ley de Usurpaciones. Pero no es así. El mentado arquitecto expuso durante la discusión de dicho proyecto en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas y tuvo la oportunidad de escuchar los argumentos que planteé en dicha sesión para decir que este proyecto, tal y como está, no distingue las tomas efectuadas por mafias que cometen delitos de las ocupaciones por necesidad habitacional. Con algo de racionalidad, se entiende que no son lo mismo.

Al parecer es más fácil hacer generalizaciones en lugar de reconocer que existen realidades que requieren respuestas distintas. Sería bueno saber si estuvo atento a la intervención de la vocera de la toma Nueva 14 de San Joaquín, a quien invité a exponer porque son del distrito que represento, porque como Partido Comunista conocemos la envergadura de la crisis habitacional y por eso somos parte del trabajo del gobierno para entregar soluciones en vivienda como política de Estado.

Si al experto urbanista le parece adecuado equiparar a estos pobladores con las mafias que trafican suelo, debería decirlo abiertamente. Lo mismo si le parece racional abordar un problema social con medidas punitivas. Y de paso saber si considera civilizado que sean civiles los que desalojen tomas, consagrando el enfrentamiento entre las personas y debilitando las instituciones.

El señor Poduje es libre de apoyar la resolución de conflictos complejos de manera primitiva. Lo que sí, le pediría que no reduzca las discusiones que damos de manera seria, a caricaturas simplonas. A la vez que defina su lugar en el debate: o participa como académico (a pesar de lo grueso de sus puntos de vista) o como agitador. No se puede hacer las dos cosas a la vez.

Alejandra Placencia

Diputada PC, parte de la Comisión de Seguridad