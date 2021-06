El efecto Betterfly

SEÑOR DIRECTOR

Hace exactamente una semana, a las 13:30 hrs. de Chile, la pantalla del Nasdaq Market Site de Time Square, en Nueva York, anunciaba uno de los hitos más importantes para el emprendimiento en Chile de este último tiempo: el levantamiento de US$ 60 millones de la firma chilena Betterfly, que la convirtió en la insurtech -tecnología y seguros- con mayor levantamiento de capital serie B de Latinoamérica, seis meses después de haber levantado US$ 18 millones, totalizando más de US$ 80 millones a la fecha.

En medio de incertidumbres frente a la compleja situación sanitaria y poca esperanza para varios sectores, vemos esta noticia como un rayo de luz que nos vuelve a recordar el poder transformador de los emprendedores.

La scaleup liderada por los emprendedores Endeavor Eduardo y Cristóbal della Maggiora es un claro ejemplo, a solo tres años desde su creación, está cambiando la industria de seguros tradicional, mientras promueve hábitos saludables y el triple impacto, captando el interés de fondos tan reconocidos como DST Global partners, QED investors, Valor Capital, Endeavor Catalyst y Softbank Latin American Fund.

Es innegable la dificultad que ha significado el Covid-19 para los emprendedores, pero también ha sido una oportunidad para exponer el potencial del talento nacional, y cómo gracias a ellos la reactivación es posible.

José Manuel Correa

Director ejecutivo de Endeavor Chile