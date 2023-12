El impacto que no se está viendo en la crisis de salud

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente hemos sido testigos del escenario incierto que enfrentan las Isapres y las discusiones en torno a su financiamiento.Pero la conversación no puede quedarse solo en las Isapres. Está crisis afecta directamente la situación de los dispositivos médicos (DM) y la capacidad de ofrecer tecnologías avanzadas y servicios médicos de calidad.

La crisis ha levantado la brecha regulatoria de dispositivos médicos, donde de un universo de más de 2 millones, solo 10 están regulados, escenario que puede generar problemas graves y que releva la necesidad urgente de una legislación exclusiva de DM, mostrándonos que estamos fallando en mirar a la salud desde una perspectiva sistémica.

Es imperativo generar un diálogo abierto y transparente entre los diferentes actores: aseguradoras, industria de dispositivos médicos, profesionales de la salud y, lo más importante, los beneficiarios del sistema, si es que realmente queremos que las decisiones tomadas con la Ley corta de Isapres reflejen los intereses y necesidades de la población.

Esta crisis no puede mirarse de manera aislada, si no que debe considerar el efecto concatenado que está provocando en todo el sistema de salud y las dimensiones que podría alcanzar si es que no miramos la situación de manera integral.

Gabriela Garnham

Gerente general

Asociación de Dispositivos Médicos de Chile