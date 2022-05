El Ministerio Público y el efecto “Fuenteovejuna”

Por Camilo Jara, abogado y candidato a doctor U. Edimburgo

En la obra clásica “Fuenteovejuna” del español Lope de Vega, los habitantes del pueblo homónimo se rebelaron contra los continuos abusos de su señor feudal y lo asesinaron. Como iban a ser investigados por la Corona, concertaron un plan. Al ser interrogados sobre quién mató al comendador, responderían “Fuenteovejuna, señor”. Y al ser preguntados sobre quién es Fuenteovejuna, responderían “todo el pueblo, de una”. De este modo, al ser todos responsables, nadie fue responsable, evitando el castigo.

Lo anterior es similar al tratamiento que se está dando al Ministerio Público en la Convención Constitucional. Se ha pasado de un modelo donde la institución está a cargo de una sola autoridad, el fiscal Nacional, a ser administrado por un directorio colegiado.

¿Por qué es tan grave este problema? Porque, una de las grandes falencias del Ministerio Público es precisamente la falta de accountability. Actualmente, el fiscal Nacional tiene el poder de orientar los objetivos y recursos de la persecución penal -cuestión clave en el combate a la delincuencia-, sin embargo, no le rinde cuenta a nadie de su trabajo.

Cuando se diseñó la Reforma Procesal Penal en la década de los 90, estaba fresco el recuerdo de cómo la dictadura militar había utilizado el sistema judicial contra los opositores. De este modo, para evitar la “politización” se estableció que el Ministerio Público gozaría de autonomía constitucional y que el fiscal Nacional sería inamovible. Así, ni el gobierno ni el Congreso están habilitados para pedir explicaciones sobre los objetivos de la persecución penal ni tampoco sobre sus resultados.

Esta falta de accountability ha tenido consecuencias. En un estudio de 2017, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas concluyó que “el Ministerio Público, en sus años de historia, no ha tenido una política de persecución penal clara que se haya plasmado en objetivos específicos y concretos que hayan permitido evaluar su cumplimiento” (“Desafíos de la Reforma Procesal Penal: Análisis retrospectivo a más de una década”, p. 249). Dicho de otro modo, no se conoce explícitamente cuáles son las prioridades de la Fiscalía en la persecución penal y en la orientación de sus recursos, y consecuentemente, no se puede medir su éxito.

A nivel comparado, en la mayoría de los países las fiscalías son organismos que le rinden cuenta al poder político de su gestión y, consecuentemente, la ciudadanía puede pedir cuenta a este último vía elecciones. Aun cuando siempre puede existir el peligro del mal uso de la persecución penal, este riesgo se mitiga con jueces independientes y un robusto derecho a la defensa.

En un tema tan sensible como el combate a la delincuencia resulta fundamental que los actores rindan cuenta de su gestión y que haya responsables de los éxitos y fracasos. De aprobarse la propuesta de la Convención de establecer un cuerpo colegiado a cargo del Ministerio Público, inevitablemente se producirá el efecto “Fuenteovejuna”, donde todos serán responsables, pero a la vez nadie lo será.