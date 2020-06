El Presidente debe ejercer sus facultades

El anuncio que hizo el Presidente de la República en orden a convocar a una comisión de expertos para perfeccionar los criterios con los que el Congreso determina la admisibilidad de los proyectos de ley ha generado un intenso debate. No solo ha encontrado resistencia en muchos parlamentarios, que estiman que una iniciativa como esta invade atribuciones que son privativas del Poder Legislativo, pues las respectivas cámaras están llamadas a efectuar análisis de admisibilidad de los proyectos de ley o reformas constitucionales, sino que la convocatoria tampoco parece encontrar unanimidad dentro de los partidos de Chile Vamos. Incluso, al interior del propio Tribunal Constitucional se ha producido una fuerte confrontación luego de que su presidenta hiciera un llamado a que todos los estamentos respeten la Constitución, lo que no deja de ser sorprendente tratándose de la instancia que por excelencia vela porque la Carta Fundamental se cumpla.

El Mandatario tiene razón en querer relevar un problema que desde hace un tiempo viene afectando nuestra estabilidad institucional -la proliferación de mociones inconstitucionales-, así como reivindicar que el respeto a la Constitución y las leyes es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Se trata de un hecho sin duda grave, que exige tomar conciencia sobre sus perniciosos efectos.

De conformarse este grupo de expertos, existe la probabilidad de que sus integrantes refrenden el diagnóstico del Mandatario, lo que le permitiría anotarse una victoria política. Pero ese sería un triunfo apenas simbólico, porque en realidad nada cambiaría con eso -la pulsión populista o el transversal afán de protagonismo de algunos no se terminará porque así lo diga una comisión de expertos- y, por el contrario, más bien es un paso en falso que previsiblemente terminará jugando en contra de lo que el propio Presidente de la República pretende conseguir, debilitando o relativizando la propia arquitectura institucional.

La Constitución no deja espacio a duda respecto de qué materias de ley son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que fundamentalmente están referidas a todos aquellos ámbitos que podrían comprometer gasto público. En estos casos, el Congreso podrá aceptar, rechazar o disminuir los servicios, emolumentos, préstamos, gastos, etc. que el Mandatario proponga, pero en ningún caso aumentarlos. La misma Ley Orgánica del Congreso es clara en cuanto a que en ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Carta Fundamental, deben iniciarse exclusivamente por mensaje del Jefe de Estado. Y aun si por voluntad de los legisladores termina aceptándose a tramitación un proyecto inconstitucional, entonces el Mandatario cuenta con la atribución del veto o de recurrir al Tribunal Constitucional.

Es decir, nuestro ordenamiento es muy claro en fijar las atribuciones en materia de ley y entrega las herramientas necesarias al Presidente de la República para enmendar todo aquello que estime invada sus facultades privativas o no se apegue a la Carta Fundamental. Surge entonces la interrogante de por qué el Mandatario parece estar renunciando al ejercicio de dichas facultades, optando, en cambio, por delegar el problema en una comisión de expertos. Ello es todavía más sorprendente cuando un catastro del propio gobierno identifica que hay 46 proyectos de ley en trámite que tienen vicios de inconstitucionalidad.

Tal como lo dijo el Mandatario, cuando se dejan de cumplir la Constitución y las leyes se debilita la democracia. Tal predicamento es también válido en su caso, y aún más perentorio tratándose del Jefe de Estado, tal que es su obligación impedir que fructifiquen iniciativas que, a su juicio, no cumplen con las reglas fundamentales. Es posible que optar por la fórmula de los expertos aliviane el costo político de tener que enfrentarse al Congreso. Pero es un hecho que si el propio Jefe de Estado renuncia o duda de ejercer sus atribuciones, entonces no solo se debilita la propia autoridad presidencial -de paso también se afecta la confianza en la efectividad del Tribunal Constitucional-, sino también se envía la equívoca señal de que infringir la Constitución no tendría mayores consecuencias o, peor aún, que su defensa resulta en un costo político demasiado gravoso, alentando a que se siga incurriendo en estas prácticas.