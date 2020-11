El problema es el gobierno

SEÑOR DIRECTOR

Los retiros del 10% son medidas transversalmente desacreditadas desde el mundo técnico. Las críticas suelen concentrarse en los parlamentarios, pues son ellos quienes promueven y en definitiva aprueban estas medidas. A primera vista la crítica parece atendible: los parlamentarios estarían simplemente complaciendo un clamor popular, con total despreocupación de los efectos en el largo plazo.

Aunque esta crítica no debe descartarse, esconde una dimensión del problema que a mi juicio es más preocupante: la total falta de conducción del gobierno. En nuestro sistema es el Ejecutivo quien detenta las herramientas para manejar la agenda legislativa y orientar la opinión pública. El hecho de que el gobierno no logre convencer ni a sus parlamentarios es una señal muy fuerte de su propia incapacidad para entender el problema y plantear soluciones.

Es cierto que hay parlamentarios que no están a la altura del cargo. Siempre los ha habido y quizás ahora un poco más. El problema, sin embargo, no son ellos: los retiros son aprobados transversalmente en el Congreso por parlamentarios de larga y muy respetable trayectoria. Si el gobierno no lee este dato con la autocrítica que merece, la agenda seguirá sin control. El principal responsable será quien tiene las herramientas para retomarlo.

Tomás Blake

Profesor de Derecho Público

Universidad Diego Portales